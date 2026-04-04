Зеленский прибыл в Стамбул для переговоров с Эрдоганом (обновлено). ВИДЕО

Сегодня, 4 апреля 2026 года, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Стамбул для переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

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Детали

Зеленский в рамках визита в Турцию также встретится с Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Никаких подробностей на данный момент не известно.

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Позже Зеленский сообщил, что запланированы важные встречи. Подготовлены содержательные переговоры с Эрдоганом.

"Работаем, чтобы усилить наше партнерство ради реальной защиты жизни людей и приближения стабильности и обеспечения безопасности в нашей Европе, а также на Ближнем Востоке. Совместные усилия всегда дают лучшие результаты", - подчеркнул глава государства.