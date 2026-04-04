Зеленський прибув до Стамбулу для переговорів із Ердоганом (оновлено). ВIДЕО

Сьогодні, 4 квітня 2026 року, президент України Володимир Зеленський прибув до Стамбулу для переговорів із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

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Зеленський в рамках візиту до Туреччини також зустрінеться із Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Жодних подробиць на цю мить не відомо.

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Згодом Зеленський повідомив, що заплановані важливі зустрічі. Підготовлені змістовні перемовини з Ердоганом.

"Працюємо, щоб посилити наше партнерство заради реального захисту життя людей та наближення стабільності й гарантування безпеки в нашій Європі, а також на Близькому Сході. Спільні зусилля завжди дають найкращі результати", - наголосив глава держави.