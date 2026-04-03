Ердоган – Путіну: Важливо, щоб зусилля Туреччини заради миру в Україні не зазнавали перешкод
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з диктатором РФ Володимиром Путіним наголосив на неприпустимості зриву зусиль щодо досягнення миру у російсько-українській війні.
Про це йдеться у заяві Директорату з комунікацій адміністрації президента Туреччини, повідомляє Цензор.НЕТ.
Деталі розмови
"Важливо, щоб зусилля Туреччини щодо мирного завершення війни між Росією та Україною не зазнавали перешкод", - сказав Ердоган Путіну.
Він закликав сторони утримуватися від дій, які можуть призвести до ескалації напруженості.
За словами турецького президента, атаки на цивільні судна в Чорному морі шкодять стабільності в регіоні. Турецький лідер також заявив, що війна в Ірані не повинна створювати нові осередки конфлікту.
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