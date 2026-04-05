Зеленський зустрівся з президентом Сирії аш-Шараа: обговорили посилення продовольчої безпеки на Близькому Сході. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський у Дамаску провів зустріч з очільником Сирії Ахмедом аш-Шараа. Лідери обговорили низку питань, зокрема, російсько-українську війну та роль України як постачальника продовольства.
Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Є інтерес до обміну воєнним і безпековим досвідом
"Домовилися працювати разом, щоб дати більше безпеки й можливостей для розвитку нашим суспільствам. Обговорили ситуацію в регіоні та перспективи щодо її зміни до кращого. Обговорили й обставини війни Росії проти України, вдячний за підтримку. Є великий інтерес до обміну воєнним і безпековим досвідом. Дякую за слова поваги до наших людей", - сказав Зеленський.
Постачання продовольства
Крім того, президенти торкнулися ролі України як надійного постачальника продовольчої продукції та обговорили спільні можливості посилити продовольчу безпеку в усьому регіоні.
"Дуже добре розуміємо, які енергетичні та інфраструктурні виклики має Сирія зараз. Готові працювати разом, щоб можливості наших держав і народів збільшувались", - наголосив український лідер.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль