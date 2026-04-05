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Новини Відео Візит Зеленського до Сирії
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Зеленський зустрівся з президентом Сирії аш-Шараа: обговорили посилення продовольчої безпеки на Близькому Сході. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський у Дамаску провів зустріч з очільником Сирії Ахмедом аш-Шараа. Лідери обговорили низку питань, зокрема, російсько-українську війну та роль України як постачальника продовольства.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Є інтерес до обміну воєнним і безпековим досвідом

"Домовилися працювати разом, щоб дати більше безпеки й можливостей для розвитку нашим суспільствам. Обговорили ситуацію в регіоні та перспективи щодо її зміни до кращого. Обговорили й обставини війни Росії проти України, вдячний за підтримку. Є великий інтерес до обміну воєнним і безпековим досвідом. Дякую за слова поваги до наших людей", - сказав Зеленський.

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Постачання продовольства

Крім того, президенти торкнулися ролі України як надійного постачальника продовольчої продукції та обговорили спільні можливості посилити продовольчу безпеку в усьому регіоні.

"Дуже добре розуміємо, які енергетичні та інфраструктурні виклики має Сирія зараз. Готові працювати разом, щоб можливості наших держав і народів збільшувались", - наголосив український лідер.

  • Нагадаємо, що у неділю, 5 квітня, президент Володимир Зеленський прибув з візитом до столиці Сирії - Дамаску.

Дивіться також: Зеленський прибув із візитом до Сирії: Продовжуємо дипломатію заради безпеки та економічної взаємодії. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (28319) Сирія (1848) продовольство (352) Близький Схід (362)
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Топ коментарі
+11
Він президент Ізраїлю? Чого він весь час на БВ? Зєля втягнув нас ще в чужу для нас війну, вже були чутки, що там вже загинули наші люди. Це зрада наших інтересів на користь Ізраїлю. Він знову думає, що це зійде йому з рук. як зішло багато чого, в т.р. відкрита підтримка корупції. До того ж, вирішив сам як цар без парламенту і обговорень. Європа зараз, до речі, не відправляє людей на допомогу Ізраїлю в війні проти Ірану. І в нас більшість людей проти цього, але Зєлє плювати. А Ізраїль нам нічим не допоміг і не збирається.
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05.04.2026 18:10 Відповісти
+5
Коли вже маланці заберуть його на історічєскую родіну?
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05.04.2026 18:22 Відповісти
+3
Що то за потужна людина - весь близький схід врятував і нагодував, нам би такого хоч на пару днів, всі проблеми були би закриті і путлєр за урал загнаний!🙂
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05.04.2026 18:29 Відповісти

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