Зеленський зустрівся з президентом Сирії аш-Шараа: обговорили посилення продовольчої безпеки на Близькому Сході. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський у Дамаску провів зустріч з очільником Сирії Ахмедом аш-Шараа. Лідери обговорили низку питань, зокрема, російсько-українську війну та роль України як постачальника продовольства.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Є інтерес до обміну воєнним і безпековим досвідом

"Домовилися працювати разом, щоб дати більше безпеки й можливостей для розвитку нашим суспільствам. Обговорили ситуацію в регіоні та перспективи щодо її зміни до кращого. Обговорили й обставини війни Росії проти України, вдячний за підтримку. Є великий інтерес до обміну воєнним і безпековим досвідом. Дякую за слова поваги до наших людей", - сказав Зеленський.

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Постачання продовольства

Крім того, президенти торкнулися ролі України як надійного постачальника продовольчої продукції та обговорили спільні можливості посилити продовольчу безпеку в усьому регіоні.

"Дуже добре розуміємо, які енергетичні та інфраструктурні виклики має Сирія зараз. Готові працювати разом, щоб можливості наших держав і народів збільшувались", - наголосив український лідер.

Нагадаємо, що у неділю, 5 квітня, президент Володимир Зеленський прибув з візитом до столиці Сирії - Дамаску.

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