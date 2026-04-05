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Новини Відео Україна та Сирія відновили дипломатичні відносини Візит Зеленського до Сирії
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Зеленський прибув із візитом до Сирії: Продовжуємо дипломатію заради безпеки та економічної взаємодії. ВIДЕО

У неділю, 5 квітня, президент Володимир Зеленський прибув з візитом до столиці Сирії - Дамаску.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі візиту

"Сьогодні в Дамаску. Продовжуємо нашу активну українську дипломатію заради реальної безпеки та економічної взаємодії", - наголосив президент.

Він анонсував низку зустрічей, зазначивши, що підготовлено кілька змістовних форматів.

"Кожен народ, кожен регіон заслуговують на мирне життя", - додав Зеленський.

Зеленського супроводжує глава МЗС Туреччини

Перед цим турецьке агентство Anadolu повідомляло, що Зеленський разом із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом прибудуть до Сирії.

Зустріч Зеленського й Ердогана

  • Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський 4 квітня прибув до Стамбулу для переговорів із турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом
  • Президент Зеленський за підсумками зустрічі з Ердоганом заявив, що було домовлено про "нові кроки в безпековому співробітництві".

Читайте також: Україна та Сирія підписали комюніке про відновлення дипломатичних відносин, - Зеленський

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візит (1782) Зеленський Володимир (28319) Сирія (1848)
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Топ коментарі
+14
Навіть уявити страшно в скільки обходиться бюджету даремні вояжі зєлєнского в кожну щілину...
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05.04.2026 17:33 Відповісти
+10
О, і Уморов тут як тут. Цей "українець" коли востаннє був в Україні? І за чий кошт його багатомісячний вояж продовжується?
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05.04.2026 17:34 Відповісти
+4
Чергова серія для лохів- "а позвіздеть",що ти за минулий тиждень зробив для захисту України-"це тебе не цікавить, від слова зовсім" то нафіга тоді ти потрібний такий .
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05.04.2026 17:35 Відповісти

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