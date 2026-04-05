Зеленський прибув із візитом до Сирії: Продовжуємо дипломатію заради безпеки та економічної взаємодії. ВIДЕО

У неділю, 5 квітня, президент Володимир Зеленський прибув з візитом до столиці Сирії - Дамаску.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі візиту

"Сьогодні в Дамаску. Продовжуємо нашу активну українську дипломатію заради реальної безпеки та економічної взаємодії", - наголосив президент.

Він анонсував низку зустрічей, зазначивши, що підготовлено кілька змістовних форматів.

"Кожен народ, кожен регіон заслуговують на мирне життя", - додав Зеленський.

Зеленського супроводжує глава МЗС Туреччини

Перед цим турецьке агентство Anadolu повідомляло, що Зеленський разом із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом прибудуть до Сирії.

Зустріч Зеленського й Ердогана

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський 4 квітня прибув до Стамбулу для переговорів із турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом

Президент Зеленський за підсумками зустрічі з Ердоганом заявив, що було домовлено про "нові кроки в безпековому співробітництві".

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