Зеленський прибув із візитом до Сирії: Продовжуємо дипломатію заради безпеки та економічної взаємодії. ВIДЕО
У неділю, 5 квітня, президент Володимир Зеленський прибув з візитом до столиці Сирії - Дамаску.
Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі візиту
"Сьогодні в Дамаску. Продовжуємо нашу активну українську дипломатію заради реальної безпеки та економічної взаємодії", - наголосив президент.
Він анонсував низку зустрічей, зазначивши, що підготовлено кілька змістовних форматів.
"Кожен народ, кожен регіон заслуговують на мирне життя", - додав Зеленський.
Зеленського супроводжує глава МЗС Туреччини
Перед цим турецьке агентство Anadolu повідомляло, що Зеленський разом із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом прибудуть до Сирії.
Зустріч Зеленського й Ердогана
- Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський 4 квітня прибув до Стамбулу для переговорів із турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом
- Президент Зеленський за підсумками зустрічі з Ердоганом заявив, що було домовлено про "нові кроки в безпековому співробітництві".
Топ коментарі
+14 НБ
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+10 Ярослав Кийко
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+4 Влад #592330
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