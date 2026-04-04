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Новини Відео Зустріч Зеленського з Ердоганом Співпраця України та Туреччини
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Зеленський та Ердоган домовились про нові кроки в безпековому співробітництві. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що було домовлено про "нові кроки в безпековому співробітництві".

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що йшлося під час зустрічі

"Під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі обговорили двосторонні відносини між нашими країнами, ситуацію у Європі та на Близькому Сході. Важливо, щоб спільні й скоординовані дії посилювали захист життя та дозволяли дати більше безпеки народам у кожній частині світу", - наголосив Зеленський.

За підсумками зустрічі сторони домовились про нові кроки в безпековому співробітництві.

"Це стосується передусім тих речей, якими ми можемо підтримати Туреччину: експертиза, технології, досвід. Принципова політична готовність працювати разом є, і наші команди найближчими днями фіналізують деталі. Обговорили практичні кроки для реалізації спільних проєктів у розбудові газової інфраструктури, а також можливості спільної розробки газових родовищ", - розповів український лідер.

Також Зеленський висловив вдячність Ердогану й народу Туреччини за послідовну підтримку незалежності та територіальної цілісності України.

"Цінуємо нашу тісну взаємодію протягом усіх цих років, яка дозволяє нам працювати над дійсно серйозними проєктами, які можуть посилити весь наш регіон", - додав глава держави.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що Зеленський прибув до Стамбулу для переговорів із Ердоганом.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28319) Туреччина (3746) Ердоган Реджеп Таїп (1016)
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Топ коментарі
+9
метушиться зе!гніда. шукає де зашухеритися.
ніхто не приймає!
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04.04.2026 19:28 Відповісти
+7
Потужно.
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04.04.2026 19:26 Відповісти
+6
Зеленский їзить і домовляється про те, що треба буде потім якось зустрітись, щоб домовлятись. Бо лохторату ж треба показати хоч якусь діяльність крім відео обіцянок світлого майбутнього.
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04.04.2026 19:28 Відповісти

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