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Новини Зустріч Зеленського з Ердоганом
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Розпочалася зустріч Зеленського та Ердогана

Зеленський та Ердоган

Розпочала зустріч президентів України та Туреччини Володимира Зеленського і Реджепа Таїпа Ердогана. Вона проходить у палаці Долмабахче у Стамбулі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Зустріч розпочалася з офіційної церемонії та привітання. Після чого розпочалися двосторонні перемовини президентів. Зустріч відбувається без присутності преси.

Про що говоритимуть?

Як зазначили в директораті з комунікацій адміністрації президента Туреччини, порядок денний зустрічі передбачає обговорення актуальних питань двосторонніх відносин, регіональних подій та зусиль, спрямованих на встановлення припинення вогню та довгострокового вирішення, зокрема в рамках Стамбульського процесу.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що Зеленський прибув до Стамбулу для переговорів із Ердоганом.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28319) Ердоган Реджеп Таїп (1016)
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Топ коментарі
+7
Через дві години буде "Закінчилася зустріч Зеленського та Ердогана". Але ККД буде нуль.
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04.04.2026 16:57 Відповісти
+3
Про що це безтолкове чмо може вести розмову з Ердоганом? Обкурений ішак - шмата об яку усі, і цілком резонно, витирають ноги.
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04.04.2026 17:58 Відповісти
+2
У країні війна, а він голитиметься і краватку чіпляти? Хай усі бачать, що на себе немає часу, тому що увесь у державних справах - відосики,брифінги,перельоти,інтерв'ю...)
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04.04.2026 19:19 Відповісти

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