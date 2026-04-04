Розпочалася зустріч Зеленського та Ердогана

Розпочала зустріч президентів України та Туреччини Володимира Зеленського і Реджепа Таїпа Ердогана. Вона проходить у палаці Долмабахче у Стамбулі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Зустріч розпочалася з офіційної церемонії та привітання. Після чого розпочалися двосторонні перемовини президентів. Зустріч відбувається без присутності преси.

Про що говоритимуть?

Як зазначили в директораті з комунікацій адміністрації президента Туреччини, порядок денний зустрічі передбачає обговорення актуальних питань двосторонніх відносин, регіональних подій та зусиль, спрямованих на встановлення припинення вогню та довгострокового вирішення, зокрема в рамках Стамбульського процесу.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Зеленський прибув до Стамбулу для переговорів із Ердоганом.

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