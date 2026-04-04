Началась встреча Зеленского и Эрдогана
Началась встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана. Она проходит во дворце Долмабахче в Стамбуле.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Встреча началась с официальной церемонии и приветствий. После чего начались двусторонние переговоры президентов. Встреча проходит без присутствия прессы.
О чем будут говорить?
Как отметили в директоре по коммуникациям администрации президента Турции, повестка дня встречи предусматривает обсуждение актуальных вопросов двусторонних отношений, региональных событий и усилий, направленных на установление прекращения огня и долгосрочного решения, в частности в рамках Стамбульского процесса.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Стамбул для переговоров с Эрдоганом.
Т. Ердоган - це т. Путін, т. Сі, т. Трамп, і хлопчик на побігеньках т. Орбан, у одному горшку. Що йому та Україна...
Тим більше у ситуації навколо Персії/Ірану - вогнище біля якого намагаються зігрітися РФ, Китай, Туреччина, скориставшись згенерованим Трампом Хаосом.
Провітрити свою сраку?!
Обговорення зернової угоди 2.0 чи 3.0?
Може Вова запитає в Ердогана, а як так вийшло, що Туреччина купує в кацапів українське зерно з ТОТ для ООН?
Клован і султан.🤦♂️
Два під#ра!
Смиренність та відмова від марнославства: Чорний вважається кольором, що не привертає зайвої уваги до особистості, підкреслюючи, що внутрішній світ важливіший за зовнішній лоск.
Траур за Храмом: Носіння темного одягу є знаком пам'яті про руйнування Єрусалимського Храму.
Відокремленість: Традиція «бехукот ейті» (не йти шляхами інших народів)(ми пойдьом іним путьом?) спонукає хасидів зберігати свій унікальний стиль, який чітко відрізняє їх від світського світу.
Єврей з турком - брати навік!