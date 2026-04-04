Началась встреча Зеленского и Эрдогана

Началась встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана. Она проходит во дворце Долмабахче в Стамбуле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Встреча началась с официальной церемонии и приветствий. После чего начались двусторонние переговоры президентов. Встреча проходит без присутствия прессы.

О чем будут говорить?

Как отметили в директоре по коммуникациям администрации президента Турции, повестка дня встречи предусматривает обсуждение актуальных вопросов двусторонних отношений, региональных событий и усилий, направленных на установление прекращения огня и долгосрочного решения, в частности в рамках Стамбульского процесса.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Стамбул для переговоров с Эрдоганом.

