У Дамаску відбулася тристороння зустріч представників України, Сирії та Туреччини, - Зеленський. ФОТОрепортаж

У Дамаску, окрім зустрічі президента Володимира Зеленського із сирійським лідером Ахмедом аш-Шараа, відбулися перемовини за участю української та сирійської команд, а також тристороння зустріч представників України, Сирії та Туреччини.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі зустрічей

"Будуємо нові відносини, нові можливості та розширюємо роботу заради безпеки. Все встигли обговорити: від безпекових та оборонних питань і ситуації в регіоні через всі події навколо Ірану до енергетичної та інфраструктурної співпраці між нашими країнами. Продовжимо роботу також щодо продовольчої безпеки", - розповів глава держави.

Фото: тг Володимира Зеленського

Також сторони "детально говорили й про те, як подолати наслідки війни, а також про переговорний процес щодо війни Росії проти нашої держави та людей".

Фото: тг Володимира Зеленського

"Дякую всім сирійцям, які вітали нас сьогодні. Україна серед перших підтримала нову Сирію після падіння режиму Асада. Готові й надалі підтримувати стабільність і розвиток. Будемо працювати ще більше разом, щоб наші народи, наші країни були сильнішими і щоб наші економіки теж могли стати сильнішими", - наголосив Зеленський.

Фото: тг Володимира Зеленського

Фото: тг Володимира Зеленського

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Візит Зеленського в Сирію

Нагадаємо, що у неділю, 5 квітня, президент Володимир Зеленський прибув з візитом до столиці Сирії - Дамаску.

Президент Володимир Зеленський у Дамаску провів зустріч з очільником Сирії Ахмедом аш-Шараа. Лідери обговорили низку питань, зокрема, російсько-українську війну та роль України як постачальника продовольства.

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