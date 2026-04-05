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Новини Візит Зеленського до Сирії
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У Дамаску відбулася тристороння зустріч представників України, Сирії та Туреччини, - Зеленський. ФОТОрепортаж

У Дамаску, окрім зустрічі президента Володимира Зеленського із сирійським лідером Ахмедом аш-Шараа, відбулися перемовини за участю української та сирійської команд, а також тристороння зустріч представників України, Сирії та Туреччини.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі зустрічей 

"Будуємо нові відносини, нові можливості та розширюємо роботу заради безпеки. Все встигли обговорити: від безпекових та оборонних питань і ситуації в регіоні через всі події навколо Ірану до енергетичної та інфраструктурної співпраці між нашими країнами. Продовжимо роботу також щодо продовольчої безпеки", - розповів глава держави.

Зеленський підбив підсумки тристоронньої зустрічі в Дамаску
Фото: тг Володимира Зеленського

Також сторони "детально говорили й про те, як подолати наслідки війни, а також про переговорний процес щодо війни Росії проти нашої держави та людей".

Зеленський підбив підсумки тристоронньої зустрічі в Дамаску
Фото: тг Володимира Зеленського

"Дякую всім сирійцям, які вітали нас сьогодні. Україна серед перших підтримала нову Сирію після падіння режиму Асада. Готові й надалі підтримувати стабільність і розвиток. Будемо працювати ще більше разом, щоб наші народи, наші країни були сильнішими і щоб наші економіки теж могли стати сильнішими", - наголосив Зеленський.

Зеленський підбив підсумки тристоронньої зустрічі в Дамаску
Фото: тг Володимира Зеленського
Зеленський підбив підсумки тристоронньої зустрічі в Дамаску
Фото: тг Володимира Зеленського

Дивіться також: Зеленський прибув із візитом до Сирії: Продовжуємо дипломатію заради безпеки та економічної взаємодії. ВIДЕО

Візит Зеленського в Сирію

  • Нагадаємо, що у неділю, 5 квітня, президент Володимир Зеленський прибув з візитом до столиці Сирії - Дамаску.
  • Президент Володимир Зеленський у Дамаску провів зустріч з очільником Сирії Ахмедом аш-Шараа. Лідери обговорили низку питань, зокрема, російсько-українську війну та роль України як постачальника продовольства.

Дивіться також: Зеленський зустрівся з президентом Сирії аш-Шараа: обговорили посилення продовольчої безпеки на Близькому Сході. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (28319) Сирія (1848) Туреччина (3746)
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Топ коментарі
+8
підписав безпекову угоду. Це вже почався четвертий десяток потужних угод
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05.04.2026 22:38 Відповісти
+7
Чого цей босяк поперся в Сірію ?
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05.04.2026 22:28 Відповісти
+4
Це його робота
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05.04.2026 22:37 Відповісти

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