С начала суток на фронте 56 боевых столкновений: Силы обороны отражают вражеские атаки на Востоке и Юге, - Генштаб
С начала суток 6 апреля 2026 года на фронте уже произошло 56 боевых столкновений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстрелы
Агрессор обстреливает приграничные районы. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты: Искрисковщина, Нескучное, Безсаловка, Коренок, Бачевск, Атинское, Рогизное, Степановка, Вовковка, Малушино и Волфино; Тимоновичи – в Черниговской области.
Обстановка на Севере
По данным Генштаба, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес два авиаудара, применив четыре КАБ, осуществил 44 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, четыре из которых – с применением РСЗО. Зафиксировано одно боестолкновение.
Обстановка на Харьковщине
Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении враг дважды пытался улучшить свое положение в районах населенных пунктов Старица и Колодязное.
На Купянском направлении противник четыре раза проводил штурмовые действия в районах Песчаного и Новоосиново.
Обстановка на Востоке
- На Лиманском направлении украинские воины отразили одну попытку захватчиков продвинуться в сторону населенного пункта Лиман.
- На Славянском направлении оккупанты дважды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Ямполя и Рай-Александровки.
- На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в районах Приволья и Марково. Одна атака продолжается.
- На Константиновском направлении захватчики совершили 14 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещиевка, Клебан-Бык, Степановка, Ильиновка, Русин Яр и Софиевка. Две штурмовые операции продолжаются.
- На Покровском направлении с начала суток оккупанты 15 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное и Новониколаевка. Одна штурмовая операция врага продолжается.
Обстановка на юге
- На Александровском направлении враг восемь раз атаковал в сторону Ивановки, Мирного, Лесного, Калиновского, Приволья, Вербового и Злагоды. Четыре вражеских штурма продолжаются. Также оккупанты нанесли авиаудар в районах населенных пунктов Орлы и Новоселовка.
- На Гуляйпольском направлении произошло три атаки в сторону позиций наших защитников в районах Прилук и Зализнычного. Верхняя Терса и Гуляйпольское подверглись авиаударам. Одна атака врага продолжается.
- На Ореховском направлении враг штурмовал в районе населенного пункта Щербаки и нанес авиаудар в районе населенных пунктов Жовтенькое, Григоровка, Веселянка. Штурмовых действий не проводил.
- На Приднепровском направлении противник осуществил три штурмовых действия в сторону о. Белогрудый и Антоновского моста. Два боестолкновения продолжаются.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются.
