С начала суток на фронте 56 боевых столкновений: Силы обороны отражают вражеские атаки на Востоке и Юге, - Генштаб

С начала суток 6 апреля 2026 года на фронте уже произошло 56 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обстрелы

Агрессор обстреливает приграничные районы. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты: Искрисковщина, Нескучное, Безсаловка, Коренок, Бачевск, Атинское, Рогизное, Степановка, Вовковка, Малушино и Волфино; Тимоновичи – в Черниговской области.

Обстановка на Севере

По данным Генштаба, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес два авиаудара, применив четыре КАБ, осуществил 44 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, четыре из которых – с применением РСЗО. Зафиксировано одно боестолкновение.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении враг дважды пытался улучшить свое положение в районах населенных пунктов Старица и Колодязное.

На Купянском направлении противник четыре раза проводил штурмовые действия в районах Песчаного и Новоосиново.

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили одну попытку захватчиков продвинуться в сторону населенного пункта Лиман.

На Славянском направлении оккупанты дважды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Ямполя и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в районах Приволья и Марково. Одна атака продолжается.

На Константиновском направлении захватчики совершили 14 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещиевка, Клебан-Бык, Степановка, Ильиновка, Русин Яр и Софиевка. Две штурмовые операции продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 15 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное и Новониколаевка. Одна штурмовая операция врага продолжается.

Обстановка на юге

На Александровском направлении враг восемь раз атаковал в сторону Ивановки, Мирного, Лесного, Калиновского, Приволья, Вербового и Злагоды. Четыре вражеских штурма продолжаются. Также оккупанты нанесли авиаудар в районах населенных пунктов Орлы и Новоселовка.

На Гуляйпольском направлении произошло три атаки в сторону позиций наших защитников в районах Прилук и Зализнычного. Верхняя Терса и Гуляйпольское подверглись авиаударам. Одна атака врага продолжается.

На Ореховском направлении враг штурмовал в районе населенного пункта Щербаки и нанес авиаудар в районе населенных пунктов Жовтенькое, Григоровка, Веселянка. Штурмовых действий не проводил.

На Приднепровском направлении противник осуществил три штурмовых действия в сторону о. Белогрудый и Антоновского моста. Два боестолкновения продолжаются.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются.