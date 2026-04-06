Від початку доби на фронті 56 боєзіткнень: Сили оборони відбивають ворожі атаки на Сході та Півдні, - Генштаб

Від початку доби, 6 квітня 2026 року, на фронті вже відбулося 56 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

Агресор обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти: Іскрисківщина, Нескучне, Безсалівка, Кореньок, Бачівськ, Атинське, Рогізне, Степанівка, Вовківка, Малушине та Волфине; Тимоновичі – у Чернігівській області.

Обстановка на Півночі

За даними Генштабу, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав двох авіаударів застосувавши чотири КАБ, здійснив 44 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, чотири з яких - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано одне боєзіткнення.

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Обстановка на Харківщині

Як зазначається, на Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі намагався покращити своє положення в районах населених пунктів Стариця та Колодязне.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази проводив штурмові дії в районах Піщаного та Новоосинового.

Обстановка на Сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали одну спробу загарбників просунутися в бік населеного пункту Лиман.

На Слов’янському напрямку окупанти двічі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Ямполя та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували в районах Привілля та Маркового. Одна атака триває.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 14 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Степанівка, Іллінівка, Русин Яр та Софіївка. Дві штурмові дії тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 15 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне та Новомиколаївка. Одна штурмова дія ворога триває.

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Обстановка на Півдні

На Олександрівському напрямку ворог вісім разів атакував у бік Іванівки, Мирного, Лісного, Калинівського, Привілля, Вербового та Злагоди. Чотири ворожі штурми продовжуються. Також окупанти завдали авіаудару в районах населених пунктів Орли та Новоселівка.

На Гуляйпільському напрямку відбулося три атаки у бік позицій наших захисників у районах Прилук та Залізничного. Верхня Терса та Гуляйпільське зазнали авіаударів. Одна атака ворога триває.

На Оріхівському напрямку ворог штурмував в районі населеного пункту Щербаки та завдавав авіаудару в районі населених пунктів Жовтеньке, Григорівка, Веселянка. Штурмових дій не проводив.

На Придніпровському напрямку противник здійснив три штурмові дії в бік о. Білогрудий та Антонівського мосту. Два боєзіткнення тривають.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.