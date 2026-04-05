РФ прагне захопити більше території та створити "буферну зону" на Дніпропетровщині, - Сирський

На Олександрівському напрямку наступальні дії Сил оборони України тривають із кінця січня. Під час цієї операції відновлено контроль над 480 кв. км території, вісьмома населеними пунктами у Дніпропетровській області та чотирма – в Запорізькій.

Про це повідомив у телеграм-каналі головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

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Ситуація на Олександрівському напрямку

Як зазначається, під час чергової робочої поїздки Сирський зустрівся з керівництвом наступального угруповання.

Генерал-майор Олег Апостол доповів обстановку та результати виконання попередніх завдань. Також обговорили шляхи підвищення ефективності наших активних дій у визначених смугах та протидії штурмовим діям противника.

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"На Олександрівському напрямку ворог атакує в районах населених пунктів Тернове, Олександроград, Іванівка, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Січневе та в бік Соснівки, Вербового, Злагоди. Протягом минулого тижня на напрямку зафіксовано загалом 64 атаки ворога", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає Сирський, російські війська не відмовляються від подальшого проведення наступальних дій, здійснюють перегрупування наявних сил та засобів. Мета загарбників, попри значні втрати в особовому складі та військовій техніці, - захопити більше української території та створити "буферну зону" на Дніпропетровщині. Натомість Сили оборони України послідовно і стійко провадять активну оборону, завдають окупантам відчутного вогневого ураження, знищують ворожий особовий склад, озброєння та військову техніку.

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Обстановка на Покровському напрямку

Сирський працював також і на Покровському напрямку. Під час виїзду в 7-й корпус швидкого реагування ДШВ заслухав доповідь командира корпусу бригадного генерала Євгена Ласійчука та командирів військових частин щодо поточної обстановки і проблемних питань. Одразу віддав розпорядження щодо додаткового забезпечення боєприпасами та іншими матеріально-технічними засобами для посилення вогневої потужності наших частин на Донеччині.

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