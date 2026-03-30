ЗСУ вже звільнили 480 кв. км на Олександрівському напрямку. Плани РФ зірвано, - Сирський

Українські військові перехопили ініціативу на Олександрівському напрямку, де внаслідок наступальної операції вже звільнили 480 квадратних кілометрів території.

Про це головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський сказав в інтерв’ю телеканалу ICTV, передає Цензор.НЕТ.

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Олександрівський напрямок

Він зазначив, що з 1 березня 2026 року росіяни планували розпочати широкомасштабний наступ фактично на всіх 13 основних напрямках, а перед цим ворог був вимушений змінити плани, перекинути частину сил і засобів з Покровського та Очеретинського напрямку на Олександрівський.

"Успіх якраз полягає у звільненні території. Станом на сьогодні це –– 480 кв. км. Це перевищує результати, які у нас були під час Добропільської контрнаступальної операції. Якщо ви пам’ятаєте, там за час проведення операції ми звільнили понад 430 кв. км території", - сказав Сирський.

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Головнокомандувач ЗСУ пояснив, що плани російського командування у 2025 році вдалося зірвати, тому окупанти їх не змогли виконати.

Яка ситуація біля Покровська

Водночас головнокомандувач ЗСУ наголосив, що російські окупанти шість чи сім разів "захоплювали" Покровськ. За його словами, це відбувалося з вересня 2024 року. Тоді вперше росіяни анонсували, що візьмуть Покровськ 30 вересня.

Але станом на сьогодні, українські захисники тримають оборону на Покровському напрямку. Зокрема, північні околиці Покровська та Мирнограда, додав Сирський.

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