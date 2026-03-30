РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10029 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на Покровском направлении Бои на Александровском направлении
861 6

ВСУ уже освободили 480 кв. км на Александровском направлении. Планы РФ сорваны, - Сырский

Украинские военные перехватили инициативу на Александровском направлении, где вследствие наступательной операции уже освободили 480 квадратных километров территории.

Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский сказал в интервью телеканалу ICTV, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Он отметил, что с 1 марта 2026 года россияне планировали начать широкомасштабное наступление фактически на всех 13 основных направлениях, а перед этим враг был вынужден изменить планы, перебросить часть сил и средств с Покровского и Очеретинского направления на Александровское.

"Успех как раз заключается в освобождении территории. На сегодняшний день это –– 480 кв. км. Это превышает результаты, которые у нас были во время Добропольской контрнаступательной операции. Если вы помните, там за время проведения операции мы освободили более 430 кв. км территории", – сказал Сырский.

Смотрите также: На Александровском направлении морпехи 37-й бригады ликвидировали 31 оккупанта за сутки. ВИДЕО

  • Главнокомандующий ВСУ пояснил, что планы российского командования на 2025 год удалось сорвать, поэтому оккупанты не смогли их выполнить. 

Какова ситуация возле Покровска

В то же время главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что российские оккупанты шесть или семь раз "захватывали" Покровск. По его словам, это происходило с сентября 2024 года. Тогда впервые россияне объявили, что возьмут Покровск 30 сентября.

Но на сегодняшний день украинские защитники держат оборону на Покровском направлении. В частности, северные окраины Покровска и Мирнограда, добавил Сырский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Александровском направлении ВСУ прорвали укрепленную оборону РФ: освободили 9 населенных пунктов, — 95 Полесская бригада ДШВ

Автор: 

Запорожская область (4180) Донецкая область (12010) боевые действия (5781) ВСУ (7417) Александр Сырский (850)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в "сирого"все , згідно рашистської інструкції.Звільнення від 400 до 500 кв.км не більше
показать весь комментарий
30.03.2026 21:49 Ответить
і не менше
показать весь комментарий
30.03.2026 22:07 Ответить
Якщо хтось із зеленої банди не дасть сто пятсот інтервью, як наш потужний Верховний балабол, то мабуть здохне. Коли вони всі працюють?
показать весь комментарий
30.03.2026 21:51 Ответить
Слава і дяка ЗСУ!
показать весь комментарий
30.03.2026 21:51 Ответить
вірити зельоному головкому сирку з батьками на паРаші - себе не поважати
показать весь комментарий
30.03.2026 22:06 Ответить
Після цього потрібно закрити проект deepstate та іншу монітори, адже вони грають на кацапів і не відображають у своїх картах цю звільнену територію.
показать весь комментарий
30.03.2026 22:28 Ответить
 
 