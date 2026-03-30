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Новини Оновлення мапи DeepState Бої на Сіверському напрямку
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Ворог окупував Свято-Покровське та Васюківку на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Російські загарбники окупували Свято-Покровське та Васюківку, а також мають просування поблизу Різниківки та Бондарного Донецької області. 

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Просування військ РФ

"Мапу оновлено. Ворог окупував Свято-Покровське (Бахмутський р-н) та Васюківку (Бахмутський р-н), а також просунувся поблизу Різниківки (Бахмутський р-н) та Бондарного (Бахмутський р-н)", - сказано в повідомленні.

Також уточнено лінію зіткнення поблизу Пазено Бахмутського району Донецької області.

Російські війська захопили села Свято-Покровське та Васюківка.

Російські війська захопили села Свято-Покровське та Васюківка.

Російські війська захопили села Свято-Покровське та Васюківка.

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Що передувало

Нагадаємо, що вдень 30 березня DeepState повідомляв, що Сили оборони мають успіхи на Дніпропетровщині, російські окупанти просунулися на Донеччині та Запоріжжі.

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Автор: 

Донецька область (11471) Бахмутський район (860) Різниківка (49) Васюківка (12) Пазено (9) Свято-Покровське (18) Бондарне (7) DeepState (554)
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