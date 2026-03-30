Ворог окупував Свято-Покровське та Васюківку на Донеччині, - DeepState. МАПИ
Російські загарбники окупували Свято-Покровське та Васюківку, а також мають просування поблизу Різниківки та Бондарного Донецької області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.
Просування військ РФ
"Мапу оновлено. Ворог окупував Свято-Покровське (Бахмутський р-н) та Васюківку (Бахмутський р-н), а також просунувся поблизу Різниківки (Бахмутський р-н) та Бондарного (Бахмутський р-н)", - сказано в повідомленні.
Також уточнено лінію зіткнення поблизу Пазено Бахмутського району Донецької області.
Що передувало
Нагадаємо, що вдень 30 березня DeepState повідомляв, що Сили оборони мають успіхи на Дніпропетровщині, російські окупанти просунулися на Донеччині та Запоріжжі.
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