Враг оккупировал Свято-Покровское и Васюковку на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ
Российские захватчики оккупировали Свято-Покровское и Васюковку, а также продвигаются вблизи Ризниковки и Бондарного в Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Наступление войск РФ
"Карта обновлена. Враг оккупировал Свято-Покровское (Бахмутский р-н) и Васюковку (Бахмутский р-н), а также продвинулся вблизи Разниковки (Бахмутский р-н) и Бондарного (Бахмутский р-н)", — говорится в сообщении.
Также уточнена линия соприкосновения вблизи Пазено Бахмутского района Донецкой области.
Что предшествовало
Напомним, что днем 30 марта DeepState сообщал, что Силы обороны добиваются успехов в Днепропетровской области, российские оккупанты продвинулись в Донецкой и Запорожской областях.
