Враг оккупировал Свято-Покровское и Васюковку на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

Российские захватчики оккупировали Свято-Покровское и Васюковку, а также продвигаются вблизи Ризниковки и Бондарного в Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Наступление войск РФ

"Карта обновлена. Враг оккупировал Свято-Покровское (Бахмутский р-н) и Васюковку (Бахмутский р-н), а также продвинулся вблизи Разниковки (Бахмутский р-н) и Бондарного (Бахмутский р-н)", — говорится в сообщении.

Также уточнена линия соприкосновения вблизи Пазено Бахмутского района Донецкой области.

Что предшествовало

Напомним, что днем 30 марта DeepState сообщал, что Силы обороны добиваются успехов в Днепропетровской области, российские оккупанты продвинулись в Донецкой и Запорожской областях.

