Враг оккупировал Платоновку и продвинулся вблизи двух населенных пунктов на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

Российские войска оккупировали Платоновку в Бахмутском районе и продвигаются в двух районах Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Наступление РФ

"Карта обновлена. Враг оккупировал Платоновку (Бахмутский район Донецкой области), а также продвинулся вблизи Резниковки (Бахмутский район Донецкой области), Закитного (Краматорский район Донецкой области) и в самом селе", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Оккупанты продвинулись в Резниковке и вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Враг оккупировал Платоновку

Враг продвинулся вблизи Резниківки

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг продвигается в трех областях, - DeepState. КАРТА

Враг продвинулся вблизи Закитного

Враг продвинулся в Закитном

Донецкая область (11938) Бахмутский район (796) Краматорский район (1056) Платоновка (11) Резниковка (24) Закотное (8) DeepState (491)
Сарана..
21.03.2026 20:11 Ответить
А тим часом банківський "стратег" проглаголив що ситуація "майже" не міняється, а "палководці" з гш продовжують "валити" ворогів мільйонами і нищити їхню техніку тисячами одиниць. Єдине, що вони не збрешуть, це те, що ми бачимо щоденно - жовто-блакитні сектори наших цвинтарів невпинно розширяються...
21.03.2026 20:30 Ответить
Ну от, а по телеку тільки якісь переможні реляції. Не чують адекватних людей. Чого чекати, коли воювати не хочуть ті, що давали присягу. І ніхто не збирається мобілізовувати хоч частину силовиків, хоча б по черзі, як пропонувала Южаніна, навпаки, набирають ще більше ментів, 141 тис. в умовах майже повністю відсутньої вуличної злочинності і коли вночі на вулицях пусто, а патрулі навіщось їдуть один за одним, їм мало, вже навіть розсилають СМСки і пишуть про новий набір, також ніхто чогось не мобілізує молодих відставників, з яких в ЗСУ тільки кожен 40-й, охоронців, приватних і муніципальних (оостанніх раніше, взагалі, не було, і все було ОК), биків з тилових частин ніхто не переводить на фронт, офіцерів запасу, який зараз запас, коли ж його задіювати, як не зараз, в нас від мільйона до двох офіцерів, це абсурд, зрозуміло, що за званнями і посадами їм місця не знайдеться, коли на фронті всього 200-250 тис. людей воює, то нехай ідуть в окопи
Охорона під кожним деревом. Не кажучи вже про охорону дуп, отут їх були сотні:
https://www.narodovladdia.com/post/2909251
Ті ворюги навіть двері в свою машину не можуть відкрити, для цього потрібна заброньована людина!
Отак влада вирішила!
А муніципальна охорона на кожному кроці і на кожній вулиці, раніше її взагалі не було, це їхнє завдання заряджати людям телефони? То абсурд!
Ментів на душу населення в середньому по світу 165, у нас 356 за даними вікіпедії. А як врахувати ще й міську варту, муніципальну охорону, якої раніше, взагалі, не було, а тут на кожному кроці, ще й ідуть набори, як і в менти, шлють СМСки вже, і відняти окуповані території і мільйони і мільйони, що втекли, то вийде, різниця рази в 4. І це коли вони не воюють, заброньовані на 90, а в містах на всі 100% і коли злочинності майже нема, а вночі комендантська година і людей нема, а патрулі їздять кожні 2 хвилини.
21.03.2026 20:45 Ответить
Про "мєнтов" для чого пишите, щоб відволікти увагу від "патріотів" з оточення і бізнес-партнерів президента? Нарід 73% вибрав чотирижди ухилянта і реальних бариг під час війни як самих патріотичних і самих великих професіоналів, що знають толк і захистять нарід, який стомився від війни на кращих курортах світу і подорожіх по Європі. Захистили? Ні, обікрали, залишили на зиму замерзати, а самі втекли до Ізраїлю, решта дограбовують знесилену і стікаючу кров'ю Україну. Чи мудрий нарід думав, що вибравши чотирижди ухилянта проведуть правильні реформи в ЗСУ і мобілізацію?
А "менти" гинуть кожного дня на передовій, де їх немало, на блокпостах і в тилу, спасаючи громадян від ударів ракетами та дронів. Вони роблять свою справу, що записано в їх законах. Як там міндічі, цукермани, шефіри, юзік, баканов, наумов, татаров, деркач, дубінський та інші?
Голобородько відібрав найкращих військових і забрав дрони-перехоплювачі і відправив їх защихати свої статки, друзів і рідню на Близький Схід, куди вони вшилися з накраденим.
21.03.2026 21:10 Ответить
"В Одесі працівники ТЦК зламали руку ветерану війни, але, як виявилося, жоден із них не був на війні…

Нагадаємо, за «офіційною» версією, в ТЦК направляють на «службу» тих військових, яких або комісували з діючих частин, або визнали «обмежено придатними» до служби на фронті (можу помилятися).

Але військові, які насправді воювали на фронті, НЕ БУДУТЬ БИТИ українців!!!"
21.03.2026 20:52 Ответить
І кого покарали? Знов нікого? Що тоді казати про хвору беззахисну людину - якогось епілептика, якого схоили на вулиці, скільки їх вже повбивали, тільки в Одесі про 4 чи 5 таких випадків чув, було відео як з машин викидали людину в конвульсіях, було, як за ворота виносили і кидали непритомну, чого ще чекати, як калічать навіть ветеранів.
21.03.2026 21:09 Ответить
 
 