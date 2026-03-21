Враг оккупировал Платоновку и продвинулся вблизи двух населенных пунктов на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ
Российские войска оккупировали Платоновку в Бахмутском районе и продвигаются в двух районах Донецкой области.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Наступление РФ
"Карта обновлена. Враг оккупировал Платоновку (Бахмутский район Донецкой области), а также продвинулся вблизи Резниковки (Бахмутский район Донецкой области), Закитного (Краматорский район Донецкой области) и в самом селе", - говорится в сообщении.
Обновленные карты
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Охорона під кожним деревом. Не кажучи вже про охорону дуп, отут їх були сотні:
https://www.narodovladdia.com/post/2909251
Ті ворюги навіть двері в свою машину не можуть відкрити, для цього потрібна заброньована людина!
Отак влада вирішила!
А муніципальна охорона на кожному кроці і на кожній вулиці, раніше її взагалі не було, це їхнє завдання заряджати людям телефони? То абсурд!
Ментів на душу населення в середньому по світу 165, у нас 356 за даними вікіпедії. А як врахувати ще й міську варту, муніципальну охорону, якої раніше, взагалі, не було, а тут на кожному кроці, ще й ідуть набори, як і в менти, шлють СМСки вже, і відняти окуповані території і мільйони і мільйони, що втекли, то вийде, різниця рази в 4. І це коли вони не воюють, заброньовані на 90, а в містах на всі 100% і коли злочинності майже нема, а вночі комендантська година і людей нема, а патрулі їздять кожні 2 хвилини.
А "менти" гинуть кожного дня на передовій, де їх немало, на блокпостах і в тилу, спасаючи громадян від ударів ракетами та дронів. Вони роблять свою справу, що записано в їх законах. Як там міндічі, цукермани, шефіри, юзік, баканов, наумов, татаров, деркач, дубінський та інші?
Голобородько відібрав найкращих військових і забрав дрони-перехоплювачі і відправив їх защихати свої статки, друзів і рідню на Близький Схід, куди вони вшилися з накраденим.
Нагадаємо, за «офіційною» версією, в ТЦК направляють на «службу» тих військових, яких або комісували з діючих частин, або визнали «обмежено придатними» до служби на фронті (можу помилятися).
Але військові, які насправді воювали на фронті, НЕ БУДУТЬ БИТИ українців!!!"