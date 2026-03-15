2 953 17

Враг продвигается в трех областях, - DeepState. КАРТА

Российские войска продвинулись в районе Песчаного в Харьковской области, Макеевки в Луганской области и Загорного в Запорожской области.

Об этом днем 15 марта сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Где продвинулся враг?

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Песчаного, Макеевки и Загорного", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Вечером 14 марта сообщалось, что российские оккупанты продвигаются вблизи населенного пункта Орехово в Покровском районе Донецкой области.

Читайте также: РФ сохраняет активность в районе Покровска и усиливает ее на Гуляйпольском направлении, - DeepState

Дуже прикро, дуже. Сьогодні Лідор заявив, що ворог у весняному наступі вже програє. Це він про кого?
15.03.2026 16:41 Ответить
Залежно, хто у нього ворог.
15.03.2026 16:42 Ответить
Ще голобородько заявив, що весняний наступ кацапів вже провалився. Стратєх, ****...
15.03.2026 16:41 Ответить
Сподіваюсь українці не дрони хочуть американцям впихнути ,а технології,бо ж очевидно що дрони самим потрібні(((
15.03.2026 16:27 Ответить
Продать дроны и на вырученные деньги купить еще дронов. Есть такое мнение.
15.03.2026 16:29 Ответить
Потім звинуватять в завищених цінах.як з яйцями)
15.03.2026 16:31 Ответить
Запорізька область окупована майже на 80 %
15.03.2026 16:28 Ответить
Лбс в 20 км. Зато фортификации из лучших(сам В. Зеленский сказал!).
15.03.2026 16:35 Ответить
Ще голобородько заявив, що весняний наступ кацапів вже провалився. Стратєх, ****...
15.03.2026 16:41 Ответить
Вже й танків в москалів нема,як і в ЗСУ,а просуваються москалі(Де ж та чудопрограма 50 тисяч в місяць?(((
15.03.2026 16:32 Ответить
суддів з персональними охоронцями на лінію фронту!
Рада суддів України наголошує на необхідності посилення захисту суддів, членів сім'ї, транспортні засоби... Джерело: https://censor.net/ua/n3605340
15.03.2026 16:39 Ответить
15.03.2026 16:41 Ответить
15.03.2026 18:25 Ответить
Єдине вітчизняне джерело,яке хоч і не всю правду скаже, та не збреше.
15.03.2026 16:47 Ответить
Біля керма України продажна, злодюжна брехлива камарілья.
15.03.2026 16:57 Ответить
Де всі потужно-переможні коментатори з розвалом рашки, крахом їх економіки і відвоюваннями 91???
15.03.2026 17:00 Ответить
Хорошо что кацапы наступление провалили.
15.03.2026 17:15 Ответить
Дивлюсь на інфу - мало кого цікавить - ну захоплюють, ну йдуть у перед, ну тцк треба знищувати - бо вони вороги телефонщиків та зелених патріотів какаяразніца. зеленский по домовленості з уйлом у омані - вже знищив патріотів - залишилась біобідло какаяразница. Грошей вже ніхто не дає, зброї вже ніхто нідає та не дасть - бо давали - створюй, виробляй... - ні, тіки вкрасти, та відпустит за кордон за допомоги буданова - розвідники. Тіки чиї.
15.03.2026 17:28 Ответить
Всього лише -7.719 km², а скільки зради.
Просто "просування у трьох областях" - це звучить.
І пофіг, що в кожній області вторая армія міра спромоглась лише по парі посадок взяти.
15.03.2026 17:57 Ответить
 
 