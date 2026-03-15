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Новини Оновлення мапи DeepState
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Ворог має просування у трьох областях, - DeepState. МАПА

Російські війська просунулись поблизу Піщаного на Харківщині, Макіївки на Луганщині та Загірного у Запорізькій області.

Про це вдень 15 березня повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Де просунувся ворог?

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Піщаного, Макіївки та Загірного", - йдеться у повідомленні.

Одразу у трьох областях: DeepState зафіксував просування ворога

Одразу у трьох областях: DeepState зафіксував просування ворога

Одразу у трьох областях: DeepState зафіксував просування ворога

Що передувало?

Ввечері 14 березня повідомлялося, що російські окупанти мають просування поблизу населеного пункту Горіхове у Покровському районі Донецької області.

Читайте також: РФ зберігає активність у районі Покровська і збільшує на Гуляйпільському напрямку, - DeepState

Автор: 

Запорізька область (4997) Луганська область (4935) Харківська область (2871) Пологівський район (428) Сватівський район (21) Куп’янський район (754) Загірне (1) Макіївка (6) Піщане (9) DeepState (550)
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Топ коментарі
+9
Залежно, хто у нього ворог.
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15.03.2026 16:42 Відповісти
+8
Дуже прикро, дуже. Сьогодні Лідор заявив, що ворог у весняному наступі вже програє. Це він про кого?
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15.03.2026 16:41 Відповісти
+8
Ще голобородько заявив, що весняний наступ кацапів вже провалився. Стратєх, ****...
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15.03.2026 16:41 Відповісти

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