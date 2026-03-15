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Ворог має просування у трьох областях, - DeepState. МАПА
Російські війська просунулись поблизу Піщаного на Харківщині, Макіївки на Луганщині та Загірного у Запорізькій області.
Про це вдень 15 березня повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Де просунувся ворог?
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Піщаного, Макіївки та Загірного", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
Ввечері 14 березня повідомлялося, що російські окупанти мають просування поблизу населеного пункту Горіхове у Покровському районі Донецької області.
Топ коментарі
+9 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар15.03.2026 16:42 Відповісти Посилання
+8 Kozyuk
показати весь коментар15.03.2026 16:41 Відповісти Посилання
+8 Ярослав Кийко
показати весь коментар15.03.2026 16:41 Відповісти Посилання
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