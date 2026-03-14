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Новини Оновлення мапи DeepState
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Росіяни просунулись поблизу Горіхового на Донеччині, - DeepState. МАПА

Російські окупанти мають просування поблизу населеного пункту Горіхове у Покровському районі Донецької області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування ворога

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Горіхового", - йдеться у повідомленні.

DeepState: Російські війська просунулися в районі Горіхового

Дивіться також: Російські війська просунулися поблизу Яблунівки на Сумщині, - DeepState. КАРТА

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Донецька область (11361) Покровський район (1788) Горіхове (7) DeepState (550)
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