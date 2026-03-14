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Росіяни просунулись поблизу Горіхового на Донеччині, - DeepState. МАПА
Російські окупанти мають просування поблизу населеного пункту Горіхове у Покровському районі Донецької області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування ворога
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Горіхового", - йдеться у повідомленні.
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