Російські війська просунулися поблизу Яблунівки на Сумщині, - DeepState. КАРТА
Російські окупанти мають просування у Сумському районі Сумської області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування ворога
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Яблунівки (Сумський район, Сумська область)", - вказано у повідомленні.
Мапа
Топ коментарі
+11 Виталий Еременко
показати весь коментар13.03.2026 16:41 Відповісти Посилання
+8 Tema9
показати весь коментар13.03.2026 16:37 Відповісти Посилання
+6 igor romanenko #506975
показати весь коментар13.03.2026 16:41 Відповісти Посилання
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