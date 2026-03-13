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Російські війська просунулися поблизу Яблунівки на Сумщині, - DeepState. КАРТА

Російські окупанти мають просування у Сумському районі Сумської області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування ворога

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Яблунівки (Сумський район, Сумська область)", - вказано у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог просунувся у Берестку та біля Федорівки Другої на Донеччині, - DeepState

Мапа

Яблунівка на Сумщині
Фото: DeepState

Також читайте: Ворог просунувся на Сумщині та Донеччині, - DeepState. МАПИ

Автор: 

Сумська область (4794) Сумський район (630) Яблунівка (8) війна в Україні (8547) DeepState (550)
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Топ коментарі
+11
Не смішно про картоплю ... Сумська область, як завжди або кинута владою(на початку вторгнення), або підставлена під удар ворога після трохи дивної операції на курщині.
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13.03.2026 16:41 Відповісти
+8
Просто хочу нагадати що сталося 4 роки тому.
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13.03.2026 16:37 Відповісти
+6
Вчора тут були публікації про відсутність наступу орків в області. Та да, наступу немає, просто повільно орки рухаються вперед, а у мене в містечку за 35 км від кордону за добу прилетіло десяток шахедів і гербер. А картоху, мабуть, треба саджати аж в західній частині Роменського району.
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13.03.2026 16:41 Відповісти

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