Ворог окупував Платонівку та просунувся біля двох населених пунктів на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Російські війська окупували Платонівку в Бахмутському районі та мають просування в двох районах Донецької області.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

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Просування РФ

"Мапу оновлено. Ворог окупував Платонівку (Бахмутський район Донецької області), а також просунувся поблизу Різниківки (Бахмутський район Донецької області), Закітного (Краматорський район Донецької області) та в самому селі", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Окупанти просунулися в Різниківці та біля двох населених пунктів на Донеччині, - DeepState. МАПА

Оновлені мапи

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог має просування у трьох областях, - DeepState. МАПА