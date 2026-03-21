Ворог окупував Платонівку та просунувся біля двох населених пунктів на Донеччині, - DeepState. МАПИ
Російські війська окупували Платонівку в Бахмутському районі та мають просування в двох районах Донецької області.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Просування РФ
"Мапу оновлено. Ворог окупував Платонівку (Бахмутський район Донецької області), а також просунувся поблизу Різниківки (Бахмутський район Донецької області), Закітного (Краматорський район Донецької області) та в самому селі", - йдеться в повідомленні.
Оновлені мапи
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А "менти" гинуть кожного дня на передовій, де їх немало, на блокпостах і в тилу, спасаючи громадян від ударів ракетами та дронів. Вони роблять свою справу, що записано в їх законах. Як там міндічі, цукермани, шефіри, юзік, баканов, наумов, татаров, деркач, дубінський та інші?
Голобородько відібрав найкращих військових і забрав дрони-перехоплювачі і відправив їх защихати свої статки, друзів і рідню на Близький Схід, куди вони вшилися з накраденим.