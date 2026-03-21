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Ворог окупував Платонівку та просунувся біля двох населених пунктів на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Російські війська окупували Платонівку в Бахмутському районі та мають просування в двох районах Донецької області.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

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Просування РФ

"Мапу оновлено. Ворог окупував Платонівку (Бахмутський район Донецької області), а також просунувся поблизу Різниківки (Бахмутський район Донецької області), Закітного (Краматорський район Донецької області) та в самому селі", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Окупанти просунулися в Різниківці та біля двох населених пунктів на Донеччині, - DeepState. МАПА

Оновлені мапи

Ворог окупував Платонівку

Ворог просунувся поблизу Різниківки

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог має просування у трьох областях, - DeepState. МАПА

Ворог просунувся поблизу Закітного

Ворог просунувся у Закітному

Автор: 

Донецька область (11396) Бахмутський район (858) Краматорський район (1297) Платонівка (13) Різниківка (49) Закітне (12) DeepState (551)
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Топ коментарі
+4
Про "мєнтов" для чого пишите, щоб відволікти увагу від "патріотів" з оточення і бізнес-партнерів президента? Нарід 73% вибрав чотирижди ухилянта і реальних бариг під час війни як самих патріотичних і самих великих професіоналів, що знають толк і захистять нарід, який стомився від війни на кращих курортах світу і подорожіх по Європі. Захистили? Ні, обікрали, залишили на зиму замерзати, а самі втекли до Ізраїлю, решта дограбовують знесилену і стікаючу кров'ю Україну. Чи мудрий нарід думав, що вибравши чотирижди ухилянта проведуть правильні реформи в ЗСУ і мобілізацію?
А "менти" гинуть кожного дня на передовій, де їх немало, на блокпостах і в тилу, спасаючи громадян від ударів ракетами та дронів. Вони роблять свою справу, що записано в їх законах. Як там міндічі, цукермани, шефіри, юзік, баканов, наумов, татаров, деркач, дубінський та інші?
Голобородько відібрав найкращих військових і забрав дрони-перехоплювачі і відправив їх защихати свої статки, друзів і рідню на Близький Схід, куди вони вшилися з накраденим.
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21.03.2026 21:10 Відповісти
+4
Як на мене, то здається була люстрація антимайданної влади-команди зека януковича. Але мудрий нарід повернув їх у 2019 році, відновивши антимайдан і його владу. Все оточення Голобородько виключно з тих кадрів. Весь Офіс Президента з тих, і уряд від них. Верховна Рада складається з молдодих регіоналів "слуг" і старих, закоренілих ОПЗЖ, наш край, відродження, за майбутнє, а на місцях вся команда військово-цивільних адміністрацій з команди люстрованих антимайданівців. Майже пів України виїхала до Європи та інших країн, а цвіт нації на цвинтарі і на фронті і це результат виборів 2019 року.
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21.03.2026 21:19 Відповісти
+3
Цікаво, а хто створив ТЦК, розформувавши військомати? Можливо той, хто їх породив не знає чим вони займаються, то Ви напишіть лист на Офіс Президента і він знищить ті структури. Він бідненький просто не знає? Він же хороший, то ТЦК погані?
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21.03.2026 21:13 Відповісти

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