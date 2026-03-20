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Окупанти просунулися в Різниківці та біля двох населених пунктів на Донеччині, - DeepState. МАПА

Російські окупанти мають просування в кількох районах Донецької області.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

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Просування РФ

"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Різниківці (Бахмутський район Донецької області), поблизу Покровська (Покровський район Донецької області) та Новомаркового (Краматорський район Донецької області)", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Рашисти просунулися біля Олександрограда на Донеччині та Гуляйполя на Запоріжжі, - DeepState. МАПИ

Оновлені мапи

Просування РФ у Різниківці

Просування РФ біля Покровська

Просування РФ біля Новомаркового

Також дивіться: Сили оборони відкинули противника поблизу Березового на Дніпропетровщині. Ворог просунувся на Донеччині, - DeepState. МАПА

Автор: 

Донецька область (11386) Покровськ (1353) Бахмутський район (858) Краматорський район (1296) Покровський район (1795) Різниківка (49) Новомаркове (6) DeepState (551)
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