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Окупанти просунулися в Різниківці та біля двох населених пунктів на Донеччині, - DeepState. МАПА
Російські окупанти мають просування в кількох районах Донецької області.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Просування РФ
"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Різниківці (Бахмутський район Донецької області), поблизу Покровська (Покровський район Донецької області) та Новомаркового (Краматорський район Донецької області)", - йдеться в повідомленні.
Оновлені мапи
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