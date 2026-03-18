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Сили оборони відкинули противника поблизу Березового на Дніпропетровщині. Ворог просунувся на Донеччині, - DeepState. МАПА
Сили оборони України відкинули окупантів поблизу Березового Дніпропетровської області. Ворог має просування поблизу двох населених пунктів на Донеччині.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Успіхи ЗСУ
"Сили Оборони України відкинули противника поблизу Березового (Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл)", - йдеться в повідомленні.
Просування ворога
Водночас повідомляється, що російські війська просунулись поблизу Федорівки Другої (Бахмутський р-н, Донецька обл) та Клебан-Бику (Краматорський р-н, Донецька обл)", - сказано в повідомленні.
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