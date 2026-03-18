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Сили оборони відкинули противника поблизу Березового на Дніпропетровщині. Ворог просунувся на Донеччині, - DeepState. МАПА

Сили оборони України відкинули окупантів поблизу Березового Дніпропетровської області. Ворог має просування поблизу двох населених пунктів на Донеччині.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Успіхи ЗСУ

"Сили Оборони України відкинули противника поблизу Березового (Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл)", - йдеться в повідомленні.

ЗСУ відновили позиції біля Березового

Дивіться також: Бійці 425-го ОШП прорвали оборону РФ, ліквідували 600 окупантів і просунулися на понад 10 км на півдні Дніпропетровщини. ВIДЕО (оновлено)

Просування ворога

Водночас повідомляється, що російські війська просунулись поблизу Федорівки Другої (Бахмутський р-н, Донецька обл) та Клебан-Бику (Краматорський р-н, Донецька обл)", - сказано в повідомленні.

ворог має успіх на Донеччині

ворог має успіх на Донеччині

Читайте також: Йдуть запеклі бої за Новогригорівку та Березове, Сили оборони намагаються вибити ворога, - Волошин

Автор: 

Донецька область (11374) Дніпропетровська область (5164) Синельниківський район (570) Бахмутський район (858) Краматорський район (1295) Березове (14) Клебан-Бик (3) Федорівка Друга (7) DeepState (551)
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