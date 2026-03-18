Силы обороны отбросили противника вблизи Березового на Днепропетровщине. Враг продвинулся на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Силы обороны Украины отбросили оккупантов в районе Березового в Днепропетровской области. Враг продвигается вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Успехи ВСУ

"Силы обороны Украины отбросили противника вблизи Березового (Синельниковский р-н, Днепропетровская обл)", — говорится в сообщении.

Продвижение врага

В то же время сообщается, что российские войска продвинулись вблизи Федоровки Второй (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) и Клебан-Бика (Краматорский р-н, Донецкая обл.)", - говорится в сообщении.

