814 0
Силы обороны отбросили противника вблизи Березового на Днепропетровщине. Враг продвинулся на Донетчине, - DeepState. КАРТА
Силы обороны Украины отбросили оккупантов в районе Березового в Днепропетровской области. Враг продвигается вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Успехи ВСУ
"Силы обороны Украины отбросили противника вблизи Березового (Синельниковский р-н, Днепропетровская обл)", — говорится в сообщении.
Продвижение врага
В то же время сообщается, что российские войска продвинулись вблизи Федоровки Второй (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) и Клебан-Бика (Краматорский р-н, Донецкая обл.)", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
