УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10223 відвідувача онлайн
Новини Оновлені карти DeepState
3 998 7

Рашисти просунулися біля Олександрограда на Донеччині та Гуляйполя на Запоріжжі, - DeepState. МАПИ

Російські окупанти мають просування в Донецькій та Запорізькій областях.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Так, війська ворога мають просування біля Олександрограда Донецької області.

Росіяни просунулися в Донецькій та Запорізькій областях: що відомо?

Окупанти просунулися біля Гуляйполя на Запоріжжі.

Росіяни просунулися в Донецькій та Запорізькій областях: що відомо?

Також читайте: Сили оборони відкинули противника поблизу Березового на Дніпропетровщині. Ворог просунувся на Донеччині, - DeepState. МАПА

Автор: 

Гуляйполе (248) Запорізька область (5015) Донецька область (11383) Волноваський район (372) Пологівський район (429) Олександроград (4) DeepState (551)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 