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Рашисти просунулися біля Олександрограда на Донеччині та Гуляйполя на Запоріжжі, - DeepState. МАПИ
Російські окупанти мають просування в Донецькій та Запорізькій областях.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, війська ворога мають просування біля Олександрограда Донецької області.
Окупанти просунулися біля Гуляйполя на Запоріжжі.
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