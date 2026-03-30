Силы обороны провели зачистку около Орестополя и Алексеевки, враг продвинулся возле Пазено, Русина Яра и Варваровки, - DeepState. КАРТА

Силы обороны добиваются успехов в Днепропетровской области, российские оккупанты продвинулись в Донецкой и Запорожской областях.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Где продвинулись оккупанты?

"Карта обновлена. Враг продвинулся в районе Пазено (село Соледарской городской громады Бахмутского района Донецкой области), Русина Яра (село Ильиновской сельской громады Краматорского района Донецкой области) и Варваровки (село в Воздвижевской сельской громаде Пологовского района Запорожской области)", - говорится в сообщении.



Пазено



Русин Яр



Варваровка

Успехи Сил обороны

Силы обороны провели зачистку вблизи Орестополя (село в Синельниковском районе Днепропетровской области) и Алексеевки (село в Синельниковском районе Днепропетровской области).



Орестополь



Алексеевка

