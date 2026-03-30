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Сили оборони провели зачистку поблизу Орестополя та Олексіївки, ворог просунувся біля Пазено, Русиного Яру та Варварівки, - DeepState. КАРТА

Олексіївка карта

Сили оборони мають успіхи на Дніпропетровщині, російські окупанти просунулися на Донеччині та Запоріжжі.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

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Де просунулися окупанти?

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Пазено ( село Соледарської міської громади Бахмутського району Донецької області), Русиного Яру (село Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області) та Варварівки (село у Воздвижівській сільській громаді Пологівського району Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.

Пазено карта
Пазено

Русин Яр карта
Русин Яр 

Варварівка карта
Варварівка 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог просунувся поблизу Васюківки та Федорівки Другої, - DeepState. КАРТА

Успіхи Сил оборони

Сили Оборони провели зачистку поблизу Орестополя (село у Синельниківському районі Дніпропетровської області) та Олексіївки (село у Синельниківському районі Дніпропетровської області).

Орестопіль карта
Орестопіль

Олексіївка карта
Олексіївка

Також читайте: Рашисти просунулися у Гришиному та Софіївці на Донеччині, - DeepState

Автор: 

Запорізька область (5092) Донецька область (11471) Дніпропетровська область (5233) Синельниківський район (587) Бахмутський район (860) Краматорський район (1332) Пологівський район (435) Орестопіль (2) Пазено (9) Русин Яр (5) Варварівка (6) Олексіївка (2) DeepState (554)
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