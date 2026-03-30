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Сили оборони провели зачистку поблизу Орестополя та Олексіївки, ворог просунувся біля Пазено, Русиного Яру та Варварівки, - DeepState. КАРТА
Сили оборони мають успіхи на Дніпропетровщині, російські окупанти просунулися на Донеччині та Запоріжжі.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Де просунулися окупанти?
"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Пазено ( село Соледарської міської громади Бахмутського району Донецької області), Русиного Яру (село Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області) та Варварівки (село у Воздвижівській сільській громаді Пологівського району Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.
Успіхи Сил оборони
Сили Оборони провели зачистку поблизу Орестополя (село у Синельниківському районі Дніпропетровської області) та Олексіївки (село у Синельниківському районі Дніпропетровської області).
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