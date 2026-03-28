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Новини Оновлені карти DeepState
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Ворог просунувся поблизу Васюківки та Федорівки Другої, - DeepState. КАРТА

Війська РФ наразі мають просування у Бахмутському районі на Донеччині.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Васюківки ( село Соледарської міської громади Бахмутського району Донецької області) та Федорівки Другої ( село Соледарської міської громади у Бахмутському районі Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

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Васюківка карта
Васюківка

Федорівка Друга
Федорівка Друга

Що передувало?

  • Напередодні зазначалося, що рашисти просунулися у Гришиному та Софіївці на Донеччині.
  • Раніше повідомлялось, що українські військові відбили наступ РФ на Покровському напрямку.

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Донецька область (11462) Бахмутський район (860) Васюківка (12) Федорівка Друга (7) DeepState (554)
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