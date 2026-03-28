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Ворог просунувся поблизу Васюківки та Федорівки Другої, - DeepState. КАРТА
Війська РФ наразі мають просування у Бахмутському районі на Донеччині.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Васюківки ( село Соледарської міської громади Бахмутського району Донецької області) та Федорівки Другої ( село Соледарської міської громади у Бахмутському районі Донецької області)", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Напередодні зазначалося, що рашисти просунулися у Гришиному та Софіївці на Донеччині.
- Раніше повідомлялось, що українські військові відбили наступ РФ на Покровському напрямку.
Також дивіться: Спроба прориву РФ на Слов’янському напрямку: українські десантники знищили МтЛБ і штурмові групи ворога, - 81 ОАеМБр. ВIДЕО
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