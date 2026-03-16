Спроба прориву РФ на Слов’янському напрямку: українські десантники знищили МтЛБ і штурмові групи ворога, - 81 ОАеМБр. ВIДЕО
На Словʼянському напрямку росіяни здійснили невдалу спробу прорвати оборону підрозділів 81 ОАеМБр, застосувавши "обварену" МтЛБ, чотири мотоцикли та декілька малих груп противника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.
Росіяни атакували з тимчасово окупованого Сіверська
За попередньою інформацією, техніка ворога виїхала із тимчасово окупованого міста Сіверськ. Противник намагався обійти позиції наших десантників з флангів. Головний удар ворог здійснював за допомогою МтЛБ, а на протилежному фланзі - росіяни задіяли мотоцикли та малі групи для відволікання уваги.
"Після початку штурму екіпажі БпС 81 бригадита суміжних підрозділів миттєво зреагували та знищили ворожу МтЛБ разом з десантом, а також та живу силу противника на мотоциклах. Ведеться робота із виявлення та знищення залишків ворожої піхоти, яка пересувалась в піших порядках по 2-3 особи.
"З настанням теплої погоди росіяни частіше здійснюватимуть такі спроби проривів, шукаючи слабкі місця в обороні наших підрозділів. Проте наші десантники готові до будь-якого ворожого сценарію", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Раніше у бригаді повідомляли, що РФ веде підготовку до наступу на Слов’янському напрямку.
- Також зазначалося, що росіяни почали застосовувати аналоги українських дронів "Vampire" на Слов’янському напрямку.
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