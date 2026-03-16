Попытка прорыва РФ на Славянском направлении: украинские десантники уничтожили МтЛБ и штурмовые группы врага, - 81 ОАеМБр. ВИДЕО
На Славянском направлении россияне предприняли неудачную попытку прорвать оборону подразделений 81-й ОАеМБр, задействовав "обваренную" МтЛБ, четыре мотоцикла и несколько небольших групп противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.
Россияне атаковали из временно оккупированного Северска
По предварительной информации, техника врага выехала из временно оккупированного города Северск. Противник пытался обойти позиции наших десантников с флангов. Главный удар враг наносил с помощью МтЛБ, а на противоположном фланге - россияне задействовали мотоциклы и малые группы для отвлечения внимания.
"После начала штурма экипажи БпС 81-й бригады и смежных подразделений мгновенно отреагировали и уничтожили вражескую МтЛБ вместе с десантом, а также живую силу противника на мотоциклах. Ведется работа по выявлению и уничтожению остатков вражеской пехоты, которая передвигалась в пеших колоннах по 2-3 человека.
"С наступлением теплой погоды россияне будут чаще предпринимать такие попытки прорывов, ища слабые места в обороне наших подразделений. Однако наши десантники готовы к любому вражескому сценарию", — говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее в бригаде сообщали, что РФ ведет подготовку к наступлению на Славянском направлении.
- Также отмечалось, что россияне начали применять аналоги украинских дронов "Vampire" на Славянском направлении.
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