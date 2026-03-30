Россияне продолжают активное давление на Гришино, постепенно затягивая туда свою пехоту, - DeepState

Российские оккупанты направляют значительные силы в Гришино Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

В DeepState отмечают, что россияне продолжают оказывать активное давление на Гришино, постепенно затягивая туда свою пехоту.

"В населенном пункте буквально кишит кацапами, однако пока удается их уничтожать на северных окраинах. Сейчас бойцы Сил обороны проводят ударно-поисковые работы по домам, где постоянно прячется противник, пытается закрепиться и накапливать силы.

Также уже фиксируются инфильтрации вглубь территории в районе населенных пунктов Васильевка и Новоалександровка, но эти случаи единичны и не приносят существенных успехов врагу", — говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны провели зачистку вблизи Орестополя и Алексеевки, враг продвинулся возле Пазено, Русина Яра и Варваровки, - DeepState. КАРТА

Они отмечают, что, судя по сегодняшней динамике давления противника, оккупация Гришино — вопрос времени, ведь оккупанты направляют туда большое количество человеческих ресурсов, которые накапливаются в Покровске.

"Враг видит свои планы продвижения по линии Гришино-Мирное-Гулево-Шиловка и т.д. вдоль трассы на Павлоград, которая является открытой местностью и невыгодна для каких-либо передвижений. Самую главную задачу для себя они уже реализовали — перекрыли ее, взяв под огневой контроль", — добавили аналитики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война 2026 года - это будет война дронов и борьбы с дронами, - Бутусов

Родинское

В то же время продолжаются активные бои за Родинское, которое также постепенно захватывается врагом, но нестандартным способом.

"Кацапы сравнивают с землей город, сбрасывая, в частности, КАБы. Однако параллельно с этим часто фиксируются случаи, когда кацапские пехотинцы закидывают в дома "взрывпакет", после чего он "складывается" и они проникают дальше вглубь территории. Они не сосредотачиваются на том, чтобы формировать позиции в городе, а просто его уничтожают, имея возможность передвижения по населенному пункту. Сама активность сосредоточена на инфильтрации вглубь территории уже за Родинским, чтобы там накапливаться и мешать работе пилотов, которых они там выслеживают. Город, по сути, является "проходным двором" для кацапов", — пояснили в DeepState.

Читайте: Российские войска давят на Купянском направлении, небольшая группа оккупантов изолирована в Купянске, - Трегубов

Сейчас оккупанты сосредоточены на том, чтобы взять под контроль Покровско-Мирноградскую агломерацию, уже взяв под контроль сами города.

"Это обеспечит более свободное накопление ресурсов в Покровске и Мирнограде, без помех со стороны пилотов Сил обороны, и даст возможность сформировать оперативное пространство для дальнейшего продвижения. Сейчас на южных окраинах как Покровска, так и Мирнограда фиксируется ствольная артиллерия врага.



Наряду с этим участком растет активность в Константиновке, которая по количеству штурмовых действий на сегодняшний день уже вышла на второе место", — подытожили там.

Читайте: Стрелковые бои в Гришино: враг пытается прорвать оборону, - 7 корпус ДШВ

Что предшествовало?

Напомним, ранее в ГВ "Восток" заявили, что в районе Покровско-Мирноградской агломерации ситуация остается сложной. Враг ведет штурмовые действия сразу на нескольких направлениях в Покровской агломерации с применением легкой техники, квадроциклов и пехотных групп.

В 7-м корпусе ДШВ заявили, что враг не сумел обойти Гришино и пытается атаковать в лобовом штурме.

Читайте также: "Я тебя везде найду": "Суспільне" представило фильм "Кричу о Крынках" о поиске пропавших без вести защитников. ВИДЕО