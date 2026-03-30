Российские войска оказывают давление на Купянском направлении, небольшая группа оккупантов изолирована в Купянске, - Трегубов

Российские войска продолжают оказывать давление на Купянском направлении, пытаясь прорвать украинскую оборону вблизи нескольких населенных пунктов.

Об этом сообщил спикер УОС Виктор Трегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

"В то же время в самом Купянске небольшая группа оккупантов, укрывающаяся под руинами больницы, фактически изолирована и не представляет серьезной угрозы для Сил обороны. Также сохраняется активность врага на Лиманском направлении и на границе Сумской области, где россияне пытаются расширить свои вклинения. Какова реальная обстановка на этих участках фронта и произошли ли изменения с приходом весны", — пояснил он.

Что предшествовало?

Ранее российский Z-блогер Романов заявил о гибели всех окруженных в Купянске оккупантов.

Впоследствии в Силах обороны заявили, что в Купянске остаются российские военные.

Также сообщалось, что в Купянске около двух десятков российских военных уже почти три месяца находятся в фактическом окружении. Их снабжение возможно только воздушным путем.

