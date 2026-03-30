Российские войска оказывают давление на Купянском направлении, небольшая группа оккупантов изолирована в Купянске, - Трегубов
Российские войска продолжают оказывать давление на Купянском направлении, пытаясь прорвать украинскую оборону вблизи нескольких населенных пунктов.
Об этом сообщил спикер УОС Виктор Трегубов, сообщает Цензор.НЕТ.
"В то же время в самом Купянске небольшая группа оккупантов, укрывающаяся под руинами больницы, фактически изолирована и не представляет серьезной угрозы для Сил обороны. Также сохраняется активность врага на Лиманском направлении и на границе Сумской области, где россияне пытаются расширить свои вклинения. Какова реальная обстановка на этих участках фронта и произошли ли изменения с приходом весны", — пояснил он.
Что предшествовало?
- Ранее российский Z-блогер Романов заявил о гибели всех окруженных в Купянске оккупантов.
- Впоследствии в Силах обороны заявили, что в Купянске остаются российские военные.
- Также сообщалось, что в Купянске около двух десятков российских военных уже почти три месяца находятся в фактическом окружении. Их снабжение возможно только воздушным путем.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поділля16
показать весь комментарий30.03.2026 15:39 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
GoodWin
показать весь комментарий30.03.2026 15:47 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль