Российские войска оказывают давление на Купянском направлении, небольшая группа оккупантов изолирована в Купянске, - Трегубов

Ситуация под Купянском

Российские войска продолжают оказывать давление на Купянском направлении, пытаясь прорвать украинскую оборону вблизи нескольких населенных пунктов.

Об этом сообщил спикер УОС Виктор Трегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"В то же время в самом Купянске небольшая группа оккупантов, укрывающаяся под руинами больницы, фактически изолирована и не представляет серьезной угрозы для Сил обороны. Также сохраняется активность врага на Лиманском направлении и на границе Сумской области, где россияне пытаются расширить свои вклинения. Какова реальная обстановка на этих участках фронта и произошли ли изменения с приходом весны", — пояснил он.

Что предшествовало?

  • Ранее российский Z-блогер Романов заявил о гибели всех окруженных в Купянске оккупантов.
  • Впоследствии в Силах обороны заявили, что в Купянске остаются российские военные.
  • Также сообщалось, что в Купянске около двух десятков российских военных уже почти три месяца находятся в фактическом окружении. Их снабжение возможно только воздушным путем.

Вже три місяці пишуть про групу кцапів, яка ізольована під завалам лікарні. А що вони їдять?
30.03.2026 15:39 Ответить
канібали
30.03.2026 15:47 Ответить
 
 