В Купянске остаются российские военные: ВСУ опровергли фейки РФ

Российские сообщения о полной "ликвидации" подразделений в Купянске не соответствуют действительности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном комментарии АрмияInform сообщил спикер Группировки объединенных сил подполковник Виктор Трегубов.

"По данным разведки, к нам постоянно поступала информация, что там по всему городу, скорее всего, все же находится до нескольких десятков человек. Активных позывных там обычно то 6, то 8. Однако, согласно данным разведки, определенное количество россиян, около отделения, может взвода, по всему Купянску рассеяно", - сказал он.

Трегубов также отметил, что сообщения российских блогеров об окончательной ликвидации всех российских военнослужащих в городе не соответствуют действительности.

"Меня удивило, когда начались заупокойные песни российских блогеров, которые решили похоронить россиян в городе. Я обратился к командованию операцией и узнал, что похоронили россиян явно преждевременно.

Даже на территории больницы российские военные еще есть. Там действительно еще несколько из них находятся в подвале, и это четко подтверждено, что они там пытаются еще сопротивляться. Кто хотел сдаться, уже сдался, но в подвале там еще сидит несколько отчаянных", - сообщил представитель УОС.

Трегубов предположил, что вражеские блогеры могли преждевременно "похоронить" своих военных, поскольку считают их фактически обреченными.

По его оценке, это связано с тем, что операция по спасению этих военнослужащих для противника физически невозможна.

"Почему россияне их похоронили заранее? Мне кажется, что так россиянам проще. Во-первых, сейчас идут удары непосредственно по городу. Во-вторых, так легче объяснить, что они уже похоронены, поэтому не нужно их спасать.

Мне кажется, что россияне просто пытаются избежать ситуации, когда будет скандал типа: "Наши ребята гибнут, давайте их вытаскивать". Вытащить их все равно никто не сможет, поэтому они похоронили в Купянске россиян просто авансом, - пояснил Трегубов.

Что предшествовало?

На прошлой неделе российский Z-блогер Романов заявил о гибели всех окруженных в Купянске оккупантов.

Ранее сообщалось, что в Купянске около двух десятков российских военных уже почти три месяца находятся в фактическом окружении. Их снабжение возможно только воздушным путем.

