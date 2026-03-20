Российский "военкор" Романов заявил о гибели всех окруженных в Купянске оккупантов

В городе Купянск Харьковской области уничтожены все окруженные россияне, которых бросило собственное командование.

Об этом пишет российский пропагандист Владимир Романов, на сообщение которого обратил внимание журналист Денис Казанский, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Окруженные оккупанты погибли

"Российский военкор Романов сообщает, что все российские военные, которые были окружены в Купянске и прятались в руинах больницы, погибли. Российское командование не пришло им на помощь. Отчитались, что Купянск захвачен и все", - написал Казанский.

Читайте также: Враг удерживает под Купянском импровизированную "крепость", - Трегубов

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в Купянске около двух десятков российских военных уже почти три месяца находятся в фактическом окружении. Их снабжение возможно только воздушным путем.

Читайте также: Около 20 российских военных остаются в окружении в Купянске, - Трегубов