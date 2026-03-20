Российский "военкор" Романов заявил о гибели всех окруженных в Купянске оккупантов

Российская группировка в Купянске полностью ликвидирована

В городе Купянск Харьковской области уничтожены все окруженные россияне, которых бросило собственное командование.

Об этом пишет российский пропагандист Владимир Романов, на сообщение которого обратил внимание журналист Денис Казанский, сообщает Цензор.НЕТ.

Окруженные оккупанты погибли

"Российский военкор Романов сообщает, что все российские военные, которые были окружены в Купянске и прятались в руинах больницы, погибли. Российское командование не пришло им на помощь. Отчитались, что Купянск захвачен и все", - написал Казанский.

сообщение Казанского

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в Купянске около двух десятков российских военных уже почти три месяца находятся в фактическом окружении. Их снабжение возможно только воздушным путем.

Гинуть люди або тварини, московити анігільовані бо не відносяться ні до людей ні до тварин
Ну і х/й на них.Я в Купянську цю ЦРБ у 23 ще цілу бачив.Працювала НП,базар і на Ювілейному люди жили.Все знищили пі дари.
Логічний результат для московитів-окупантів в Україні!! Їх туареги попереджали… Орку смерть!
Гадаю, саме це місто - прекрасний майданчик для наступної здибанки перемовників, в ідеалі - на найвищому рівні.
Думаю, що Бєлгород чи Брянск краще пасуватиме для такої зустрічі.
А тут є той момент, що "за взятие Купянска" вже й нагороди пороздавані.

Заразом з'ясується, в чиїх він руках.
Здоровʼя їм і гарних снів.
погІблі
фСє"
курва, нарешті
закабздонились
Бреше, як і будь-який кацап.
русские самки довольны, бабки получат👍
Это кацапы тупанули. Нужно было Сигала засылать..
Уже був один в Верховній Раді регіонал .
Кацапня каже КупЯнськ АсвАбаШдьЙОн, ***...
От халепа, не дождались журналистов а ***** приглашало...
Як сумно
Справжнє прізвище династії Романових, яка правила Росією з 1613 року, походить від московського боярина Андрія Кобили (середина XIV ст.). Пізніше рід іменувався на честь Романа Юр'єва, батька першої дружини Івана Грозного. З 1762 року династія офіційно стала називатися Гольштейн-Готторп-Романови
руZZкие СВОих не бросают, руZZкие СВОих кидают
мальчікі в трусіках!!!!!
