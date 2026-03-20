Російський Z-блогер Романов заявив про загибель усіх оточених у Куп’янську окупантів

У місті Куп'янськ Харківської області ліквідовано всіх оточених росіян, яких покинуло власне командування.

Про це пише російський пропагандист Володимир Романов, на допис якого звернув увагу журналіст Денис Казанський, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Оточені окупанти загинули

"Російський воєнкор Романов повідомляє, що всі російські військові, які були оточені у Куп'янську та ховалися у руїнах лікарні, загинули. Російське командування не прийшло їм на допомогу. Відзвітували, що Куп'янськ захоплено і все", - написав Казанський.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що у Куп’янську близько двох десятків російських військових вже майже три місяці залишаються у фактичному оточенні. Їх забезпечення можливе лише повітряним шляхом.

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