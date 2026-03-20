Російський Z-блогер Романов заявив про загибель усіх оточених у Куп’янську окупантів
У місті Куп'янськ Харківської області ліквідовано всіх оточених росіян, яких покинуло власне командування.
Про це пише російський пропагандист Володимир Романов, на допис якого звернув увагу журналіст Денис Казанський, повідомляє Цензор.НЕТ.
Оточені окупанти загинули
"Російський воєнкор Романов повідомляє, що всі російські військові, які були оточені у Куп'янську та ховалися у руїнах лікарні, загинули. Російське командування не прийшло їм на допомогу. Відзвітували, що Куп'янськ захоплено і все", - написав Казанський.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що у Куп’янську близько двох десятків російських військових вже майже три місяці залишаються у фактичному оточенні. Їх забезпечення можливе лише повітряним шляхом.
Топ коментарі
+40 polini orop
показати весь коментар20.03.2026 21:51 Відповісти Посилання
+29 Андрій Собченко #592866
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+23 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар20.03.2026 21:52 Відповісти Посилання
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