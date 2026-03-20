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Новини Знищення російських окупантів Бої на Куп’янському напрямку
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Російський Z-блогер Романов заявив про загибель усіх оточених у Куп’янську окупантів

Російське угруповання в Куп’янську повністю ліквідоване

У місті Куп'янськ Харківської області ліквідовано всіх оточених росіян, яких покинуло власне командування.

Про це пише російський пропагандист Володимир Романов, на допис якого звернув увагу журналіст Денис Казанський, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Оточені окупанти загинули

"Російський воєнкор Романов повідомляє, що всі російські військові, які були оточені у Куп'янську та ховалися у руїнах лікарні, загинули. Російське командування не прийшло їм на допомогу. Відзвітували, що Куп'янськ захоплено і все", - написав Казанський.

допис Казанського

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що у Куп’янську близько двох десятків російських військових вже майже три місяці залишаються у фактичному оточенні. Їх забезпечення можливе лише повітряним шляхом.

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Автор: 

армія рф (21369) Казанський Денис (309) Харківська область (2893) Куп’янський район (757) Куп’янськ (1121)
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Топ коментарі
+40
Гинуть люди або тварини, московити анігільовані бо не відносяться ні до людей ні до тварин
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20.03.2026 21:51 Відповісти
+29
Ну і х/й на них.Я в Купянську цю ЦРБ у 23 ще цілу бачив.Працювала НП,базар і на Ювілейному люди жили.Все знищили пі дари.
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20.03.2026 21:53 Відповісти
+23
Логічний результат для московитів-окупантів в Україні!! Їх туареги попереджали… Орку смерть!
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20.03.2026 21:52 Відповісти

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