Тактическая обстановка позволяет полностью остановить врага на подступах к Славянску-Краматорску, - Бутусов

Перспектива сохранения Славянска и Краматорска под контролем Украины зависит исключительно от управленческих и организационных решений

Об этом рассказал командир взвода беспилотных систем бригады "Хартия" Юрий Бутусов, сообщает Цензор.НЕТ.

Угроза для Славянска и Краматорска

"У нас достаточно там сил, и тактическая обстановка позволяет полностью остановить врага на подступах к Славянску-Краматорску. Там выгодный рельеф, это выгодный природный рубеж, еще достаточно времени для подготовки их к еще более активной обороне, качественному прикрытию, построению рубежей и изменениям в организации и применении войск. Я абсолютно верю, что мы можем не просто остановить врага на Донбассе, а отбросить его", - говорит Бутусов.

Бои под Купянском

По словам Бутусова, левый берег Купянска держится благодаря, без преувеличения, героическим усилиям 116-й механизированной бригады, воинов 116-й механизированной бригады и 14-й механизированной бригады, а также отдельных батальонов и подразделений, которые их поддерживают.

"Идут очень тяжелые бои, враг не отказывается от намерений выбить нас из Купянска-Вузлового, то есть с левого берега, но тем не менее наши воины держатся. Есть много инфильтраций врага, то есть проникновения небольших групп или даже одиночных пехотинцев через наши боевые порядки, тем не менее постепенно все эти инфильтрации уничтожаются. Бои идут очень тяжелые, у врага огромное количество БПЛА и там идет очень тяжелая борьба за господство в воздухе. Фактически Купянск-Вузловой и сам Купянск враг превратил в настоящие зоны ограниченного движения, где огромное количество дронов и передвижения, любой маневр очень серьезно сдерживается вражескими дронами. Боевые действия там очень тяжелые, наши воины держатся и наносят врагу огромные потери", - рассказал военный.

