РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13547 посетителей онлайн
Новости Российские оккупанты готовят новое наступление
970 9

РФ планирует захватить Константиновку до мая, а Краматорск и Славянск - летом, - пресс-секретарь 11-го армейского корпуса Запорожец

Планы РФ по захвату Славянска

Российские войска активизировали штурмовые действия на востоке Украины и определили ориентировочные сроки захвата ключевых городов Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-секретарь 11-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Запорожец в комментарии Суспильному.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, оккупанты поставили перед собой задачу захватить Константиновку до мая, после чего летом планируют начать бои за Краматорск и Славянск.

Подробности

В настоящее время российские войска усилили наступательные действия на краматорском и славянском направлениях. Враг активно применяет тактическую авиацию и артиллерию.

Оккупанты пытаются улучшить свои позиции, в частности в районах Кривой Луки и Закитного, чтобы избежать ударов украинских сил.

В то же время Силы обороны Украины ведут бои за вытеснение противника вблизи Миньковки. Интенсивные бои продолжаются также в районах Федоровки Второй и Никифоровки, где российские подразделения пытаются закрепиться в застройке.

По оценкам военных, расстояние от линии фронта до Краматорска в настоящее время составляет около 40 километров, и город уже находится под угрозой артиллерийских обстрелов.

Контекст

Украинские военные отмечают, что начало боев за Славянск в значительной степени зависит от ситуации вокруг Лимана. Пока Силы обороны удерживают там позиции, продвижение врага сдерживается.

В то же время за последние месяцы линия фронта на этом направлении приблизилась к Краматорску примерно на пять километров.

Недавно российские войска уже пытались прорваться к Константиновке, однако украинские защитники смогли отбить атаку.

Автор: 

Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
опять ненужное бла,бла ,бла..а по итоге за краматорск если без договорняков это кацап мясо минимум будет толктись год полтора,и как обычно выйдут речники и будут ******* вот видите які ми патужні планы сорвали,когутня пердоленная)
показать весь комментарий
19.03.2026 13:24 Ответить
Високі ціни на нафту, зняття санкцій з Сосії, а також блокування Україні допомоги Євросоюзом, підбадьорили рашистів. Ось такі в нас ''партнери і гаранти''
показать весь комментарий
19.03.2026 13:24 Ответить
я бы подорвал все аес и пускай эта проклятая территория на века будет ничейная чем кацапская,украине и так ***********,усралась ураина,пора сливать ядерные отходы в днепр и подрываь аес.если и здохнет эта территория с биомассой то хоть красиво)
показать весь комментарий
19.03.2026 13:28 Ответить
Добре, що Konstantin Konstantinn #603304 спроможний хіба написати "бы".
показать весь комментарий
19.03.2026 13:33 Ответить
Ты лучше головой об стену ******* дурачек кацапский,это ваши московитские болота прокляты,что от туда вечно нечисть лезет.
показать весь комментарий
19.03.2026 13:49 Ответить
"Ось такі в нас ''партнери і гаранти"

в провале внешней политики, разворовывании средств и производстве мифических фламинго тоже партнеры виноваты. ох уж эти партнеры, негодяи какие
показать весь комментарий
19.03.2026 14:03 Ответить
у "партнеры" якщо б було бажання надавити на кацапстан війна б закінилась би ще на кінці 2022го року. але "партнерам " потрібно щоб війна продовжувалась як найдовше.
показать весь комментарий
19.03.2026 14:09 Ответить
А купянск? А покровськ? Захопили чи ні? Планувати не значить одружуватися.
показать весь комментарий
19.03.2026 14:10 Ответить
За оцінками військових, відстань від лінії фронту до Краматорська наразі становить близько 40 кілометрів. Вже 15 км.
показать весь комментарий
19.03.2026 14:14 Ответить
 
 