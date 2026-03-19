РФ планирует захватить Константиновку до мая, а Краматорск и Славянск - летом, - пресс-секретарь 11-го армейского корпуса Запорожец
Российские войска активизировали штурмовые действия на востоке Украины и определили ориентировочные сроки захвата ключевых городов Донецкой области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-секретарь 11-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Запорожец в комментарии Суспильному.
По его словам, оккупанты поставили перед собой задачу захватить Константиновку до мая, после чего летом планируют начать бои за Краматорск и Славянск.
Подробности
В настоящее время российские войска усилили наступательные действия на краматорском и славянском направлениях. Враг активно применяет тактическую авиацию и артиллерию.
Оккупанты пытаются улучшить свои позиции, в частности в районах Кривой Луки и Закитного, чтобы избежать ударов украинских сил.
В то же время Силы обороны Украины ведут бои за вытеснение противника вблизи Миньковки. Интенсивные бои продолжаются также в районах Федоровки Второй и Никифоровки, где российские подразделения пытаются закрепиться в застройке.
По оценкам военных, расстояние от линии фронта до Краматорска в настоящее время составляет около 40 километров, и город уже находится под угрозой артиллерийских обстрелов.
Контекст
Украинские военные отмечают, что начало боев за Славянск в значительной степени зависит от ситуации вокруг Лимана. Пока Силы обороны удерживают там позиции, продвижение врага сдерживается.
В то же время за последние месяцы линия фронта на этом направлении приблизилась к Краматорску примерно на пять километров.
Недавно российские войска уже пытались прорваться к Константиновке, однако украинские защитники смогли отбить атаку.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
