РФ планує захопити Костянтинівку до травня, а Краматорськ і Слов’янськ – влітку, - речник 11 армійського корпусу Запорожець

Російські війська активізували штурмові дії на сході України та визначили орієнтовні терміни захоплення ключових міст Донеччини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив речник 11-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Запорожець у коментарі Суспільному.

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За його словами, окупанти поставили собі завдання захопити Костянтинівку до травня, після чого влітку планують розпочати бої за Краматорськ і Слов’янськ.

Подробиці

Наразі російські війська посилили наступальні дії на краматорському та слов’янському напрямках. Ворог активно застосовує тактичну авіацію та артилерію.

Окупанти намагаються покращити свої позиції, зокрема в районах Кривої Луки та Закітного, щоб уникнути ударів українських сил.

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Водночас Сили оборони України ведуть бої за витіснення противника поблизу Міньківки. Інтенсивні бої тривають також у районах Федорівки Другої та Никифорівки, де російські підрозділи намагаються закріпитися в забудові.

За оцінками військових, відстань від лінії фронту до Краматорська наразі становить близько 40 кілометрів, і місто вже перебуває під загрозою артилерійських обстрілів.

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Контекст

Українські військові зазначають, що початок боїв за Слов’янськ значною мірою залежить від ситуації навколо Лиману. Поки Сили оборони утримують там позиції, просування ворога стримується.

Водночас за останні місяці лінія фронту на цьому напрямку наблизилася до Краматорська приблизно на п’ять кілометрів.

Нещодавно російські війська вже намагалися прорватися до Костянтинівки, однак українські захисники змогли відбити атаку.

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