Объявлена принудительная эвакуация детей из отдельных районов Славянска, - ОВА

Глава Донецкой областной государственной администрации Валим Филашкин подписал приказ о проведении принудительной эвакуации детей из отдельных районов Славянска, наиболее уязвимых для вражеских обстрелов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Филашкин сообщил в Telegram-канале.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Какие улицы попали под эвакуацию

В частности, отмечается, что речь идет о:

улицы Вячеслава Чорновола, Мироновская, Карпатская, Шахтерская, Орденоносцев, Лисичанская, Попова, Нарвская, Ростовская, Таганрогская, Пирогова, Степная, Селезновская, Широкая, Пасхальная, Селянская, Левобережная, Вербовая, Макеевская, А. Соловьяненко, Г. Тимофеева, Курортная, Сечевая, Молдавская, Энергетиков, Подольская, Азовская, Б. Гринченко, Подольская;

проезды Вячеслава Чорновола, Криничный;

переулки Мироновский, Карпатский, Шахтерский, Янтарный, Г.Тимофеева, Райгородский, Левобережный, Широкий, А.Соловьяненко, Селянский.

Приказ передан в Коордштаб

Начальник ОВА сообщил, что приказ передан на согласование в Координационный штаб по проведению эвакуационных мероприятий и эффективному реагированию на массовое перемещение населения, созданный Кабинетом Министров Украины.

"Сохранить жизнь — самое важное. Тем более — жизнь и здоровье детей, которые не способны самостоятельно принимать решения и уезжать. Берегите себя и своих близких!" — подчеркнул Филашкин.

