Объявлена принудительная эвакуация детей из отдельных районов Славянска, - ОВА

Глава Донецкой областной государственной администрации Валим Филашкин подписал приказ о проведении принудительной эвакуации детей из отдельных районов Славянска, наиболее уязвимых для вражеских обстрелов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Филашкин сообщил в Telegram-канале.

Какие улицы попали под эвакуацию

В частности, отмечается, что речь идет о:

  • улицы Вячеслава Чорновола, Мироновская, Карпатская, Шахтерская, Орденоносцев, Лисичанская, Попова, Нарвская, Ростовская, Таганрогская, Пирогова, Степная, Селезновская, Широкая, Пасхальная, Селянская, Левобережная, Вербовая, Макеевская, А. Соловьяненко, Г. Тимофеева, Курортная, Сечевая, Молдавская, Энергетиков, Подольская, Азовская, Б. Гринченко, Подольская;
  • проезды Вячеслава Чорновола, Криничный;
  • переулки Мироновский, Карпатский, Шахтерский, Янтарный, Г.Тимофеева, Райгородский, Левобережный, Широкий, А.Соловьяненко, Селянский.

Приказ передан в Коордштаб

Начальник ОВА сообщил, что приказ передан на согласование в Координационный штаб по проведению эвакуационных мероприятий и эффективному реагированию на массовое перемещение населения, созданный Кабинетом Министров Украины.

"Сохранить жизнь — самое важное. Тем более — жизнь и здоровье детей, которые не способны самостоятельно принимать решения и уезжать. Берегите себя и своих близких!" — подчеркнул Филашкин.

+3
Все. Добралася кацапня до агломерації Слов'янськ -Краматорськ. Творожніков працює.
20.03.2026 18:13
Куда недавно їздив наш президент? Знов те місто здають? Прив'язати Зеленського до стулу, хай сидить. Людина-апокаліпс.
20.03.2026 17:59
Залені виродки будуть здавати Слов'янськ?
20.03.2026 17:58
Хочеш допомогти його утримати, чи як? Чи у твоїй свідомості просування ворога відбувається через те, що "Залені виродки" вирішили щось там здати?
20.03.2026 18:05
Тобі мабуть із штату Делавер видніше.
20.03.2026 18:27
Філарет (Денисенко) переставився. Гоаорять і показують по суспільному
20.03.2026 18:03
Представився. Переставитися він міг при життю з якимось дияконом.
20.03.2026 18:15
Евакуювати треба з усього Слов'янська та Краматорська - бої за ці міста розпочнуться вже з квітня.
І не тільки дітей, а й цивільних. Але дітей - обов'язково.
20.03.2026 18:32
Цк вже зрив наступу, про який казав лідор, чи шо.
20.03.2026 19:04
 
 