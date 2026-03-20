1 765 10
Оголошено примусову евакуацію дітей з окремих районів Слов’янська, - ОВА
Начальник Донецької ОВА Валим Філашкін підписав наказ про проведення примусової евакуації дітей з окремих районів Слов'янська, найбільш уразливих для ворожих обстрілів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Філашкін повідомив у телеграм-каналі.
Які вулиці потрапили під евакуацію
Так, зазначається, що йдеться про:
- вулиці В’ячеслава Чорновола, Миронівська, Карпатська, Шахтарська, Орденоносців, Лисичанська, Попова, Нарвська, Ростовська, Таганрозька, Пирогова, Степна, Селезнівська, Широка, Великодня, Селянська, Лівобережна, Вербова, Макіївська, А.Солов’яненка, Г.Тимофєєва, Курортна, Січова, Молдавська, Енергетиків, Подольська, Азовська, Б.Грінченка, Подільська;
- в’їзди В’ячеслава Чорновола, Криничний;
- провулки Миронівський, Карпатський, Шахтарський, Бурштиновий, Г.Тимофєєва, Райгородський, Лівобережний, Широкий, А.Солов’яненка, Селянський.
Наказ передано до Коордштабу
Начальник ОВА повідомив, що наказ передано на погодження до Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення, утвореного Кабінетом Міністрів України.
"Зберегти життя - найважливіше. Тим паче - життя і здоров’я дітей, які не здатні самостійно ухвалювати рішення і виїжджати. Бережіть себе і своїх близьких!" - наголосив Філашкін.
Топ коментарі
+3 Gary Grant
показати весь коментар20.03.2026 18:13 Відповісти Посилання
+2 Iryna LIV #303361
показати весь коментар20.03.2026 17:59 Відповісти Посилання
+2 Tierre
показати весь коментар20.03.2026 18:05 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль