Оголошено примусову евакуацію дітей з окремих районів Слов’янська, - ОВА

Начальник Донецької ОВА Валим Філашкін підписав наказ про проведення примусової евакуації дітей з окремих районів Слов'янська, найбільш уразливих для ворожих обстрілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Філашкін повідомив у телеграм-каналі.

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Які вулиці потрапили під евакуацію

Так, зазначається, що йдеться про:

вулиці В’ячеслава Чорновола, Миронівська, Карпатська, Шахтарська, Орденоносців, Лисичанська, Попова, Нарвська, Ростовська, Таганрозька, Пирогова, Степна, Селезнівська, Широка, Великодня, Селянська, Лівобережна, Вербова, Макіївська, А.Солов’яненка, Г.Тимофєєва, Курортна, Січова, Молдавська, Енергетиків, Подольська, Азовська, Б.Грінченка, Подільська;

в’їзди В’ячеслава Чорновола, Криничний;

провулки Миронівський, Карпатський, Шахтарський, Бурштиновий, Г.Тимофєєва, Райгородський, Лівобережний, Широкий, А.Солов’яненка, Селянський.

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Наказ передано до Коордштабу

Начальник ОВА повідомив, що наказ передано на погодження до Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення, утвореного Кабінетом Міністрів України.

"Зберегти життя - найважливіше. Тим паче - життя і здоров’я дітей, які не здатні самостійно ухвалювати рішення і виїжджати. Бережіть себе і своїх близьких!" - наголосив Філашкін.

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