Темпи евакуації на Донеччині знизилися, нині в зоні активних бойових дій залишаються близько 20 тис. цивільних

У зоні активних бойових дій у Донецькій області наразі залишаються близько 20 тисяч цивільних людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін на онлайн-брифінгу.

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Зона активних бойових дій

"у громадах, які віднесені до зони активних бойових дій, залишається близько 20 тисяч осіб", - сказав Петлін.

Він додав, що таких громад на Донеччині наразі 21.

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Евакуація на Донеччині

Петлін зазначив, що загалом з підконтрольних українській владі населених пунктів Донеччини, з місць постійного проживання, з лютого 2022 року евакуювалися більш як 1 млн 341,5 тис. осіб цивільного населення, серед них - понад 205 тис. дітей.

За його словами, з початку березня темпи евакуації на Донеччині незначно знизилися, і з місць постійного проживання за межі області евакуювалися трохи більш як 2,2 тис. осіб, з яких 340 – це діти.

Повідомляється, що наразі на підконтрольній українській владі території Донецької області залишаються близько 180 700 осіб цивільного населення, з яких 11 224 – це діти.

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