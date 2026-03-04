Понад дві тисячі цивільних залишаються у Костянтинівці, вивезти їх майже неможливо, - ОВА
У прифронтовій Костянтинівці Донецької залишаються ще понад 2 тисячі цивільних мешканців. Евакуювати їх із міста майже неможливо.
Про це в телеефірі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
У місті перебувають 2 тис. жителів
"Місто Костянтинівка взагалі дуже складне місто, більше двох тисяч людей ще там залишаються. І заїхати забрати їх зараз підрозділам поліції, чи органам влади, чи підрозділам ДСНС, чи благодійним організаціям – це майже неможливо", - сказав очільник ОВА.
За словами посадовця, цивільних вивозять лише підрозділи ЗСУ. Зокрема, 28-ма бригада вчора евакуювала поранену людину.
Завести допомогу неможливо
Крім того, Філашкін додав, що завезти туди гуманітарну допомогу майже неможливо, бо ворог контролює всі під’їзні шляхи до міста і FPV-дронами, і на оптоволокні.
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Алкашня, мародери та ментальні уzzкіє!
Сподіваюсь, що хлопців не пошлють ризикувати заради біосміття...