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Новини Евакуація з Костянтинівки Евакуація з Донеччини
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Понад дві тисячі цивільних залишаються у Костянтинівці, вивезти їх майже неможливо, - ОВА

Понад 2000 цивільних досі залишаються в Костянтинівці

У прифронтовій Костянтинівці Донецької залишаються ще понад 2 тисячі цивільних мешканців. Евакуювати їх із міста майже неможливо.

Про це в телеефірі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

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У місті перебувають 2 тис. жителів

"Місто Костянтинівка взагалі дуже складне місто, більше двох тисяч людей ще там залишаються. І заїхати забрати їх зараз підрозділам поліції, чи органам влади, чи підрозділам ДСНС, чи благодійним організаціям – це майже неможливо", - сказав очільник ОВА.

За словами посадовця, цивільних вивозять лише підрозділи ЗСУ. Зокрема, 28-ма бригада вчора евакуювала поранену людину.

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Завести допомогу неможливо

Крім того, Філашкін додав, що завезти туди гуманітарну допомогу майже неможливо, бо ворог контролює всі під’їзні шляхи до міста і FPV-дронами, і на оптоволокні.

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Автор: 

евакуація (2538) Донецька область (11302) Краматорський район (1264) Костянтинівка (593)
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Топ коментарі
+17
окрім старих, яким все пофіг, переважно там одні касапські ждуни
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04.03.2026 18:44 Відповісти
+12
Хто хотів той вже давно виїхав.
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04.03.2026 18:44 Відповісти
+11
А де зільоний спасатєль , який хоче допомогти арабам?
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04.03.2026 18:42 Відповісти
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А де зільоний спасатєль , який хоче допомогти арабам?
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04.03.2026 18:42 Відповісти
Хто хотів той вже давно виїхав.
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04.03.2026 18:44 Відповісти
окрім старих, яким все пофіг, переважно там одні касапські ждуни
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04.03.2026 18:44 Відповісти
Кого там вивозити?
Алкашня, мародери та ментальні уzzкіє!
Сподіваюсь, що хлопців не пошлють ризикувати заради біосміття...
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04.03.2026 18:51 Відповісти
це патужно, спочатку кинути напризволяще, потім називати ждунами.
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04.03.2026 18:57 Відповісти
Хто там їх кидав, ти хоч раз був у тій Констахє?
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04.03.2026 18:59 Відповісти
Патужно триндіть про що не тямиш.Я в Констахі був ще літом 23.Вже тоді було напівмертве місто.Кожен день артобстріли,декілька раз у тиждень ракети і каби.Зараз до цього додай дрони.Влітку 22 там було ще повно людей.А вже через рік рідко цивільного бачили на вулицях.Всі хто хотів мали 3 роки щоб виїхать.І там дійсно залишились ждуни.Ти б сидів роками під обстрілами, без світла,газа,магазинів,зв'язку?
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04.03.2026 19:55 Відповісти
Ти там був? Чи з Європи ... здиш?
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04.03.2026 20:23 Відповісти
Людина може болючіше вкусити, ніж собака.
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04.03.2026 19:14 Відповісти
Йолоп
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04.03.2026 20:21 Відповісти
 
 