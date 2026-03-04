Понад дві тисячі цивільних залишаються у Костянтинівці, вивезти їх майже неможливо, - ОВА

У прифронтовій Костянтинівці Донецької залишаються ще понад 2 тисячі цивільних мешканців. Евакуювати їх із міста майже неможливо.

Про це в телеефірі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

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У місті перебувають 2 тис. жителів

"Місто Костянтинівка взагалі дуже складне місто, більше двох тисяч людей ще там залишаються. І заїхати забрати їх зараз підрозділам поліції, чи органам влади, чи підрозділам ДСНС, чи благодійним організаціям – це майже неможливо", - сказав очільник ОВА.

За словами посадовця, цивільних вивозять лише підрозділи ЗСУ. Зокрема, 28-ма бригада вчора евакуювала поранену людину.

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Завести допомогу неможливо

Крім того, Філашкін додав, що завезти туди гуманітарну допомогу майже неможливо, бо ворог контролює всі під’їзні шляхи до міста і FPV-дронами, і на оптоволокні.

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