Доба на Донеччині: понад півтори тисячі ударів, троє загиблих і п’ятеро поранених. ФОТО

Минулої доби, 28 лютого, російські загарбники атакували міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селища Донецьке, Райгородок, Суханівка, село Львівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

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Покровський район

Одну людину поранено у Добропіллі внаслідок влучання бомби "КАБ-250".

Краматорський район

У Маяках Святогірської громади пошкоджено будинок. У Донецькому загинули двоє цивільних осіб.

У Миколаївці пошкоджено об’єкт інфраструктури, у Райгородку – приватний будинок.

Три бомби "КАБ-250" окупанти спрямували на Слов’янськ – пошкодили 37 приватних будинків та 2 автомобілі. Суханівка зазнала обстрілу з РСЗВ "Смерч" – пошкоджено 17 приватних будинків, магазин, три цивільних авто.

Краматорськ ворог атакував чотирма дронами – двоє людей зазнали поранень, пошкоджено АЗС і об’єкт інфраструктури.

У Львівці БпЛА "Ланцет" поцілив по вантажному автомобілю служби експрес-доставки – є поранений, пошкоджено авто і лінію електропередач.

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У Дружківці поранено людину, пошкоджено 5 приватних будинків.

По Костянтинівці росіяни вдарили з артилерії – вбили чоловіка.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Наслідки ворожої атаки







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