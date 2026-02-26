УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8018 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Донеччини
431 0

Доба на Донеччині: внаслідок російських обстрілів поранено трьох людей, пошкоджені будинки. ФОТОрепортаж

Упродовж доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 26 лютого розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Покровський район

У Шахівській громаді пошкоджено 7 будинків: у Золотому Колодязі, Торецькому і Новотроїцькому — по 2, у Веселому — 1. У Добропіллі Криворізької громади пошкоджено 3 будинки.

Краматорський район

У Тихонівці Миколаївської громади пошкоджено 8 будинків, ще 1 — у Райгородку. У Слов'янську пошкоджено 5 приватних будинків. У Дружківці поранено 3 людини, пошкоджено інфраструктуру.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 250 людей, у тому числі 33 дитини.

обстріл
обстріл
обстріл
обстріл
обстріл
обстріл
обстріл
обстріл
обстріл
обстріл

Також дивіться: Оператори Сил безпілотних систем "Феніксу" ДПСУ знищили 15 російських піхотинців на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21181) обстріл (34320) Донецька область (11267)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 