Доба на Донеччині: внаслідок російських обстрілів поранено трьох людей, пошкоджені будинки. ФОТОрепортаж

Упродовж доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 26 лютого розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

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Покровський район

У Шахівській громаді пошкоджено 7 будинків: у Золотому Колодязі, Торецькому і Новотроїцькому — по 2, у Веселому — 1. У Добропіллі Криворізької громади пошкоджено 3 будинки.

Краматорський район

У Тихонівці Миколаївської громади пошкоджено 8 будинків, ще 1 — у Райгородку. У Слов'янську пошкоджено 5 приватних будинків. У Дружківці поранено 3 людини, пошкоджено інфраструктуру.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 250 людей, у тому числі 33 дитини.





















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