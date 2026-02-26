Доба на Донеччині: внаслідок російських обстрілів поранено трьох людей, пошкоджені будинки. ФОТОрепортаж
Упродовж доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 26 лютого розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Шахівській громаді пошкоджено 7 будинків: у Золотому Колодязі, Торецькому і Новотроїцькому — по 2, у Веселому — 1. У Добропіллі Криворізької громади пошкоджено 3 будинки.
Краматорський район
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.
Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 250 людей, у тому числі 33 дитини.
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