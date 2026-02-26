Сутки на Донетчине: в результате российских обстрелов ранены 3 человека, повреждены дома. ФОТОрепортаж
В течение суток российские войска наносили удары по населенным пунктам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области.
Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 26 февраля рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Шаховской громаде повреждены 7 домов: в Золотом Колодце, Торецком и Новотроицком - по 2, в Веселом - 1. В Доброполье Криворожской громады повреждены 3 дома.
Краматорский район
Бахмутский район
В Резниковке Сиверской громады поврежден дом.
Всего за сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 250 человек, в том числе - 33 ребенка.
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