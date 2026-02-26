Сутки на Донетчине: в результате российских обстрелов ранены 3 человека, повреждены дома. ФОТОрепортаж

В течение суток российские войска наносили удары по населенным пунктам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 26 февраля рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

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Покровский район

В Шаховской громаде повреждены 7 домов: в Золотом Колодце, Торецком и Новотроицком - по 2, в Веселом - 1. В Доброполье Криворожской громады повреждены 3 дома.

Краматорский район

В Тихоновке Николаевской громады повреждены 8 домов, еще 1 - в Райгородке. В Славянске повреждены 5 частных домов. В Дружковке ранены 3 человека, повреждена инфраструктура.

Бахмутский район

В Резниковке Сиверской громады поврежден дом.

Всего за сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 250 человек, в том числе - 33 ребенка.





















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