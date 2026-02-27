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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: двоє загиблих і четверо поранених. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 26 лютого, ворог завдав  186 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 9 населених пунктів: міста Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селище Біленьке, села Бокове, Копані, Новопавлівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін  та у поліції області.

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Покровський район

У  Золотому Колодязі та Кучеровому Яру Шахівської громади пошкоджено по 2 будинки.

Одна людина поранена внаслідок влучання бомби "КАБ-250" у Добропіллі, пошкоджено приватну оселю. У Копанях і Боковому пошкоджено по одному приватному будинку.

Краматорський район

У Слов’янську та Миколаївці ворожі FPV-дрони пошкодили по одному цивільному автомобілю.

Біленьке ворог накрив з артилерії – травмовано двох людей, пошкоджено 6 приватних будинків.

На Новопавлівку Росія скинула 4 бомби "КАБ-250" – пошкоджено непрацююче підприємство.

По Дружківці росіяни завдали 4 удари, з них три бомбами КАБ "250" – вбили двох цивільних осіб, ще одна людина зазнала поранень. Пошкоджено 7 приватних будинків і котельню.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни просунулися біля трьох населених пунктів на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Бахмутський район

У Платонівці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Обстріли на Донеччини за 26 лютого
Обстріли на Донеччини за 26 лютого
Обстріли на Донеччини за 26 лютого
Обстріли на Донеччини за 26 лютого
Обстріли на Донеччини за 26 лютого
Обстріли на Донеччини за 26 лютого
Обстріли на Донеччини за 26 лютого
Обстріли на Донеччини за 26 лютого
Обстріли на Донеччини за 26 лютого
Обстріли на Донеччини за 26 лютого

Автор: 

обстріл (34335) Донецька область (11274) Бахмутський район (855) Краматорський район (1257) Покровський район (1774) Платонівка (13) Дружківка (161) Новопавлівка (6) Миколаївка (52) Біленьке (10) Слов’янськ (826) Бокове (4) Добропілля (160) Копані (2) Золотий Колодязь (23) Кучерів Яр (13)
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