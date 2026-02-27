Доба на Донеччині: двоє загиблих і четверо поранених. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 26 лютого, ворог завдав 186 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 9 населених пунктів: міста Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селище Біленьке, села Бокове, Копані, Новопавлівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

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Покровський район

У Золотому Колодязі та Кучеровому Яру Шахівської громади пошкоджено по 2 будинки.

Одна людина поранена внаслідок влучання бомби "КАБ-250" у Добропіллі, пошкоджено приватну оселю. У Копанях і Боковому пошкоджено по одному приватному будинку.

Краматорський район

У Слов’янську та Миколаївці ворожі FPV-дрони пошкодили по одному цивільному автомобілю.

Біленьке ворог накрив з артилерії – травмовано двох людей, пошкоджено 6 приватних будинків.

На Новопавлівку Росія скинула 4 бомби "КАБ-250" – пошкоджено непрацююче підприємство.

По Дружківці росіяни завдали 4 удари, з них три бомбами КАБ "250" – вбили двох цивільних осіб, ще одна людина зазнала поранень. Пошкоджено 7 приватних будинків і котельню.

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Бахмутський район

У Платонівці Сіверської громади пошкоджено будинок.



















