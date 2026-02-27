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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки на Донетчине: двое погибших и четверо раненых. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки, 26 февраля, враг нанес 186 ударов по линии фронта и жилому сектору. Под огнем находились 9 населенных пунктов: города Доброполье, Дружковка, Краматорск, Николаевка, Славянск, поселок Беленькое, села Боковое, Копани, Новопавловка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкини  полиции области.

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Покровский район

В Золотом Колодезе и Кучеровом Яру Шаховской громады повреждены по 2 дома.

Один человек ранен в результате попадания бомбы "КАБ-250" в Доброполье, поврежден частный дом. В Копанях и Боковом повреждены по одному частному дому.

Краматорский район

В Славянске и Николаевке вражеские FPV-дроны повредили по одному гражданскому автомобилю.

Беленькое враг накрыл из артиллерии – травмированы два человека, повреждены 6 частных домов.

На Новопавловку Россия сбросила 4 бомбы "КАБ-250" – повреждено неработающее предприятие.

По Дружковке россияне нанесли 4 удара, из них три бомбами КАБ "250" – убили двух гражданских лиц, еще один человек получил ранения. Повреждены 7 частных домов и котельная.

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Бахмутский район

В Платоновке Сиверской громады поврежден дом.

Обстрелы в Донецкой области за 26 февраля
Обстрелы в Донецкой области за 26 февраля
Обстрелы в Донецкой области за 26 февраля
Обстрелы в Донецкой области за 26 февраля
Обстрелы в Донецкой области за 26 февраля
Обстрелы в Донецкой области за 26 февраля
Обстрелы в Донецкой области за 26 февраля
Обстрелы в Донецкой области за 26 февраля
Обстрелы в Донецкой области за 26 февраля
Обстрелы в Донецкой области за 26 февраля

Автор: 

обстрел (32986) Донецкая область (12399) Бахмутский район (850) Краматорский район (1243) Покровский район (1760) Платоновка (13) Дружковка (160) Новопавловка (6) Николаевка (51) Беленькое (10) Славянск (2722) Боковое (4) Доброполье (156) Копани (2) Золотой Колодезь (23) Кучеров Яр (13)
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