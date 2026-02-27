Сутки на Донетчине: двое погибших и четверо раненых. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки, 26 февраля, враг нанес 186 ударов по линии фронта и жилому сектору. Под огнем находились 9 населенных пунктов: города Доброполье, Дружковка, Краматорск, Николаевка, Славянск, поселок Беленькое, села Боковое, Копани, Новопавловка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкини полиции области.

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Покровский район

В Золотом Колодезе и Кучеровом Яру Шаховской громады повреждены по 2 дома.

Один человек ранен в результате попадания бомбы "КАБ-250" в Доброполье, поврежден частный дом. В Копанях и Боковом повреждены по одному частному дому.

Краматорский район

В Славянске и Николаевке вражеские FPV-дроны повредили по одному гражданскому автомобилю.

Беленькое враг накрыл из артиллерии – травмированы два человека, повреждены 6 частных домов.

На Новопавловку Россия сбросила 4 бомбы "КАБ-250" – повреждено неработающее предприятие.

По Дружковке россияне нанесли 4 удара, из них три бомбами КАБ "250" – убили двух гражданских лиц, еще один человек получил ранения. Повреждены 7 частных домов и котельная.

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Бахмутский район

В Платоновке Сиверской громады поврежден дом.



















