Сутки на Донетчине: двое погибших и четверо раненых. ФОТОрепортаж
За минувшие сутки, 26 февраля, враг нанес 186 ударов по линии фронта и жилому сектору. Под огнем находились 9 населенных пунктов: города Доброполье, Дружковка, Краматорск, Николаевка, Славянск, поселок Беленькое, села Боковое, Копани, Новопавловка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкини полиции области.
Покровский район
В Золотом Колодезе и Кучеровом Яру Шаховской громады повреждены по 2 дома.
Один человек ранен в результате попадания бомбы "КАБ-250" в Доброполье, поврежден частный дом. В Копанях и Боковом повреждены по одному частному дому.
Краматорский район
В Славянске и Николаевке вражеские FPV-дроны повредили по одному гражданскому автомобилю.
Беленькое враг накрыл из артиллерии – травмированы два человека, повреждены 6 частных домов.
На Новопавловку Россия сбросила 4 бомбы "КАБ-250" – повреждено неработающее предприятие.
По Дружковке россияне нанесли 4 удара, из них три бомбами КАБ "250" – убили двух гражданских лиц, еще один человек получил ранения. Повреждены 7 частных домов и котельная.
Бахмутский район
В Платоновке Сиверской громады поврежден дом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль