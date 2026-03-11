Темпы эвакуации на Донетчине снизились, в данное время в зоне активных боевых действий остаются около 20 тыс. гражданских

В зоне активных боевых действий в Донецкой области в настоящее время остаются около 20 тысяч гражданских лиц.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщил начальник отдела оперативно-дежурной службы, связи, оповещения и информирования населения Департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОВА Дмитрий Петлин на онлайн-брифинге.

Зона активных боевых действий

"В громадах, отнесенных к зоне активных боевых действий, остается около 20 тысяч человек", - сказал Петлин.

Он добавил, что таких громад в Донецкой области сейчас 21.

Эвакуация на Донетчине

Петлин отметил, что в целом из подконтрольных украинской власти населенных пунктов Донецкой области из мест постоянного проживания с февраля 2022 года эвакуировались более 1 млн 341,5 тыс. человек гражданского населения, среди них - более 205 тыс. детей.

По его словам, с начала марта темпы эвакуации в Донецкой области незначительно снизились, и из мест постоянного проживания за пределы области эвакуировались чуть более 2,2 тыс. человек, из которых 340 - это дети.

Сообщается, что в настоящее время на подконтрольной украинской власти территории Донецкой области остаются около 180 700 человек гражданского населения, из которых 11 224 - это дети.

