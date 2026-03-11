117 дітей досі лишаються у зоні примусової евакуації на Донеччині, - ОВА
У громадах Донеччини, де оголошено примусову евакуацію, досі перебувають 117 дітей.
Про це розповіла начальниця Служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
117 дітей лишаються в зонах примусової евакуації
"У семи населених пунктах чотирьох територіальних громад Донеччини, де оголошена обов’язкова евакуація дітей у примусовий спосіб з батьками чи особами, що їх замінюють, або іншими законними представниками, залишаються перебувати 117 дітей в 86 сім’ях", - сказала посадовиця.
Станом на сьогодні найбільше дітей залишається у Миколаївській міській територіальній громаді - 57 дітей у 41 сім’ї та Андріївській сільській тергромаді - 26 дітей у 18 сім’ях.
Скільки евакуйовано за останній час
Як розповіла представниця ОВА, за останній тиждень з області евакуйовано у примусовий спосіб 42 дитини із 35 родин.
А за два останніх тижні загалом була евакуйована 131 дитина зі 105 сімей. Зокрема, з Дружківки евакуйовано 65 дітей (55 сімей), з Миколаївської громади – 56 дітей (42 сім’ї).
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